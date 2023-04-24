19FortyFive: США передадут Украине оружие, которое разозлит Путина

19FortyFive: США передадут Украине танки M1 Abrams в течение нескольких недель
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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
В Пентагоне объявили, что Украина получит американские танки в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны США приняло решение ускорить процесс передачи танков M1 Abrams. Американский военный корреспондент Ставрос Атламазоглу считает, что это разозлит президента России Владимира Путина.

«Мы ускорили сроки наших танков M1 Abrams, чтобы предоставить Украине больше бронетехники в ближайшие месяцы», — сказал госсекретарь Ллойд Остин в ходе пресс-конференции. Его слова приводит Ставрос Атламазоглу в своем материале для 19FortyFive.

Решение передать танки украинской армии принял президент США Джо Байден еще в начале года, но оно до сих пор не было реализовано. Сейчас Пентагон сообщает, что танки поступят на Украину в течение нескольких недель.

В настоящий момент украинские солдаты проходят обучение в Германии. Пентагон сообщил о 11,5 тысячах обучающихся, передает RT.

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Министерство обороны США приняло решение ускорить процесс передачи танков M1 Abrams. Американский военный корреспондент Ставрос Атламазоглу считает, что это разозлит президента России Владимира Путина. «Мы ускорили сроки наших танков M1 Abrams, чтобы предоставить Украине больше бронетехники в ближайшие месяцы», — сказал госсекретарь Ллойд Остин в ходе пресс-конференции. Его слова приводит Ставрос Атламазоглу в своем материале для 19FortyFive. Решение передать танки украинской армии принял президент США Джо Байден еще в начале года, но оно до сих пор не было реализовано. Сейчас Пентагон сообщает, что танки поступят на Украину в течение нескольких недель. В настоящий момент украинские солдаты проходят обучение в Германии. Пентагон сообщил о 11,5 тысячах обучающихся, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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