Певица и телеведущая Ольга Бузова пообещала отменить депрессию для фанатов. Она призналась, что не обращается к психологам для решения личных проблем, поскольку такие встречи усугубляют ее эмоциональное состояние. Об этом артистка заявила на презентации своего нового клипа «Не надо».
«Я не хожу к психологу. Вы знаете, я об этом говорила неоднократно, потому что ни один психолог не подскажет, как мне правильно жить. Психолог начинает все ковырять, расковыривать и еще больше тебя, меня лично, погружает в состояние депрессии. А я напоминаю, что мы отменяем сегодня депрессию», — заявила звезда в интервью «Пятому каналу».
Ранее певица неоднократно делилась переживаниями после громких расставаний и личных кризисов. В 2016 году, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, Бузова публично обвиняла бывшего супруга в изменах и вспоминала, что справиться с последствиями ей помогали только близкие и медикаменты. Впоследствии аналогичные эмоциональные трудности сопровождали ее разрыв с блогером Давидом Манукяном. Тогда поклонники стали свидетелями эмоциональных публикаций Бузовой в социальных сетях, где она выражала свою боль и просила подписчиков заблокировать аккаунт бывшего.
В интервью телеведущей Ксении Бородиной в 2021 году Бузова уже отмечала, что попытки получить профессиональную поддержку не принесли желаемого результата. Она рассказала, что в самые тяжелые моменты специалисты обвиняли ее в собственной уязвимости и советовали не страдать, что только усугубляло ее состояние.
Сейчас, по словам артистки, главной опорой для нее остаются мама, сестра и близкие подруги. Бузова уверена, что именно поддержка родных помогает ей находить силы для преодоления трудностей и двигаться вперед.
Ранее похожие откровенные заявления о личных переживаниях делали и другие звезды шоу-бизнеса. Так, певицу Ларису Долину также часто обсуждают из-за ее прямолинейного поведения и эмоциональных реакций, что нередко приводит к конфликтам с поклонниками и коллегами. Артисты по-разному справляются с трудностями, однако многие из них подчеркивают важность поддержки близких в сложные периоды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.