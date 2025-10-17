17 октября 2025

Бузова пообещала отменить депрессию для фанатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова призналась, что походы к психологам негативно на нее влияют
Ольга Бузова призналась, что походы к психологам негативно на нее влияют Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова пообещала отменить депрессию для фанатов. Она призналась, что не обращается к психологам для решения личных проблем, поскольку такие встречи усугубляют ее эмоциональное состояние. Об этом артистка заявила на презентации своего нового клипа «Не надо».

«Я не хожу к психологу. Вы знаете, я об этом говорила неоднократно, потому что ни один психолог не подскажет, как мне правильно жить. Психолог начинает все ковырять, расковыривать и еще больше тебя, меня лично, погружает в состояние депрессии. А я напоминаю, что мы отменяем сегодня депрессию», — заявила звезда в интервью «Пятому каналу».

Ранее певица неоднократно делилась переживаниями после громких расставаний и личных кризисов. В 2016 году, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, Бузова публично обвиняла бывшего супруга в изменах и вспоминала, что справиться с последствиями ей помогали только близкие и медикаменты. Впоследствии аналогичные эмоциональные трудности сопровождали ее разрыв с блогером Давидом Манукяном. Тогда поклонники стали свидетелями эмоциональных публикаций Бузовой в социальных сетях, где она выражала свою боль и просила подписчиков заблокировать аккаунт бывшего.

В интервью телеведущей Ксении Бородиной в 2021 году Бузова уже отмечала, что попытки получить профессиональную поддержку не принесли желаемого результата. Она рассказала, что в самые тяжелые моменты специалисты обвиняли ее в собственной уязвимости и советовали не страдать, что только усугубляло ее состояние.

Сейчас, по словам артистки, главной опорой для нее остаются мама, сестра и близкие подруги. Бузова уверена, что именно поддержка родных помогает ей находить силы для преодоления трудностей и двигаться вперед.

Ранее похожие откровенные заявления о личных переживаниях делали и другие звезды шоу-бизнеса. Так, певицу Ларису Долину также часто обсуждают из-за ее прямолинейного поведения и эмоциональных реакций, что нередко приводит к конфликтам с поклонниками и коллегами. Артисты по-разному справляются с трудностями, однако многие из них подчеркивают важность поддержки близких в сложные периоды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица и телеведущая Ольга Бузова пообещала отменить депрессию для фанатов. Она призналась, что не обращается к психологам для решения личных проблем, поскольку такие встречи усугубляют ее эмоциональное состояние. Об этом артистка заявила на презентации своего нового клипа «Не надо». «Я не хожу к психологу. Вы знаете, я об этом говорила неоднократно, потому что ни один психолог не подскажет, как мне правильно жить. Психолог начинает все ковырять, расковыривать и еще больше тебя, меня лично, погружает в состояние депрессии. А я напоминаю, что мы отменяем сегодня депрессию», — заявила звезда в интервью «Пятому каналу». Ранее певица неоднократно делилась переживаниями после громких расставаний и личных кризисов. В 2016 году, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, Бузова публично обвиняла бывшего супруга в изменах и вспоминала, что справиться с последствиями ей помогали только близкие и медикаменты. Впоследствии аналогичные эмоциональные трудности сопровождали ее разрыв с блогером Давидом Манукяном. Тогда поклонники стали свидетелями эмоциональных публикаций Бузовой в социальных сетях, где она выражала свою боль и просила подписчиков заблокировать аккаунт бывшего. В интервью телеведущей Ксении Бородиной в 2021 году Бузова уже отмечала, что попытки получить профессиональную поддержку не принесли желаемого результата. Она рассказала, что в самые тяжелые моменты специалисты обвиняли ее в собственной уязвимости и советовали не страдать, что только усугубляло ее состояние. Сейчас, по словам артистки, главной опорой для нее остаются мама, сестра и близкие подруги. Бузова уверена, что именно поддержка родных помогает ей находить силы для преодоления трудностей и двигаться вперед. Ранее похожие откровенные заявления о личных переживаниях делали и другие звезды шоу-бизнеса. Так, певицу Ларису Долину также часто обсуждают из-за ее прямолинейного поведения и эмоциональных реакций, что нередко приводит к конфликтам с поклонниками и коллегами. Артисты по-разному справляются с трудностями, однако многие из них подчеркивают важность поддержки близких в сложные периоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...