17 октября 2025

Открытые переговоры Трампа и Зеленского завершены

Открытые переговоры продлились около 40 минут
Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершены. Об этом сообщают журналисты, находящиеся на месте событий.

Отмечается, что открытая встреча длилась около 40 минут. Журналисты покидают зал. Следом последует закрытые переговоры Трампа и Зеленского.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа в Белом доме была посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине и возможным поставкам ракет Tomahawk. Трамп подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному миру и надеются избежать новых военных поставок, а также отметил готовность России к разрешению ситуации.

