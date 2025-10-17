Открытые переговоры Трампа и Зеленского завершены

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского завершены. Об этом сообщают журналисты, находящиеся на месте событий.
Отмечается, что открытая встреча длилась около 40 минут. Журналисты покидают зал. Следом последует закрытые переговоры Трампа и Зеленского.
Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа в Белом доме была посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине и возможным поставкам ракет Tomahawk. Трамп подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному миру и надеются избежать новых военных поставок, а также отметил готовность России к разрешению ситуации.
