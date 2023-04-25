Медведев: Запад фантазирует о Cоединенных Штатах Сибири и Тюменской республике

Медведев: Запад фантазирует о Соединенных Штатах Сибири и Тюменской республике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
США хотят поделить Россию на части, заявил Дмитрий Медведев Фото:

В США и Европе есть специальный комитет, который хочет поделить Россию, присоединив ее к Соединенным Штатам. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«В Америке есть такой комитет по безопасности в Европе при администрации. Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем. Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, Ямало-Ненецкая и Тюменская республики», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там он добавил, что замыслы Запада по разделу России очевидны. Они заключаются в разделе России для последующего управления страной, подчеркнул он.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США и Европе есть специальный комитет, который хочет поделить Россию, присоединив ее к Соединенным Штатам. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «В Америке есть такой комитет по безопасности в Европе при администрации. Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем. Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, Ямало-Ненецкая и Тюменская республики», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там он добавил, что замыслы Запада по разделу России очевидны. Они заключаются в разделе России для последующего управления страной, подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...