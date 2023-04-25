Медведев: Запад фантазирует о Cоединенных Штатах Сибири и Тюменской республике

Медведев: Запад фантазирует о Соединенных Штатах Сибири и Тюменской республике

25 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

США хотят поделить Россию на части, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США и Европе есть специальный комитет, который хочет поделить Россию, присоединив ее к Соединенным Штатам. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «В Америке есть такой комитет по безопасности в Европе при администрации. Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем. Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, Ямало-Ненецкая и Тюменская республики», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там он добавил, что замыслы Запада по разделу России очевидны. Они заключаются в разделе России для последующего управления страной, подчеркнул он.

В США и Европе есть специальный комитет, который хочет поделить Россию, присоединив ее к Соединенным Штатам. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «В Америке есть такой комитет по безопасности в Европе при администрации. Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем. Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, Ямало-Ненецкая и Тюменская республики», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там он добавил, что замыслы Запада по разделу России очевидны. Они заключаются в разделе России для последующего управления страной, подчеркнул он.