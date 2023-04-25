Медведев: Запад фантазирует о Cоединенных Штатах Сибири и Тюменской республике

В США и Европе есть специальный комитет, который хочет поделить Россию, присоединив ее к Соединенным Штатам. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«В Америке есть такой комитет по безопасности в Европе при администрации. Они там карты рисуют, как будет выглядеть Россия в будущем. Тогда будут отдельные территории: Соединенные Штаты Сибири, Ямало-Ненецкая и Тюменская республики», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Там он добавил, что замыслы Запада по разделу России очевидны. Они заключаются в разделе России для последующего управления страной, подчеркнул он.
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