В Пензенской области закрыли небо над некоторыми районами
29 октября 2025 в 00:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В нескольких районах региона был введен план «Ковер». Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
