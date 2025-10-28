Популярнейший шансон признали экстремистским в РФ: как не нарваться на уголовку и можно ли слушать

Песню Мафика запретили за романтизацию криминального мира, предполагают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство юстиции РФ включило композицию «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах»* исполнителя Мафика в Федеральный список экстремистских материалов. Трек и его текст были доступны в интернете и ранее находились в свободном доступе, теперь по действующему законодательству распространители могут нарваться на уголовное преследование и блокировку интернет-ресурса. URA.RU попыталось разобраться, что стало причиной запрета популярной песни в жанре шансона.

Песню Мафика заблокировали за уголовную романтику

Приморский краевой суд признал экстремистскими песню и ее текст из-за отсылки к запрещенной в России идеологии «Арестантское уголовное единство» («движение АУЕ», признано экстремистским и запрещено в РФ). Решение по делу было вынесено 26 августа 2025 года.

Суд обосновал свой вердикт тем, что в аудиозаписи неоднократно прослеживается романтизация «арестантского» уклада и «пацанского» образа жизни. Экспертное исследование подтвердило наличие в песне неоднократных упоминаний субкультурных традиций, а также лексики, связанной с криминалитетом.

Согласно материалам суда, в тексте содержатся призывы к подражанию моделям поведения, характерным для представителей уголовного мира. В решении уточняется, что распространение подобных произведений угрожает формированию у молодежи искаженных моральных ориентиров.

Хранение и поиск песни может повлечь штраф

С момента внесения композиции в федеральный список экстремистских материалов трек Мафика считается официально запрещенным на территории страны. Его хранение, распространение, а также любые ссылки и публикации подпадают под административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность.

Для нарушителей законодательства предусмотрено наказание по статье 20.29 КоАП РФ. Для физических лиц штраф может достигать трех тысяч рублей с конфискацией устройств, для организаций — до 100 тысяч рублей. При этом также есть угроза попасть под ст. 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), которая предусматривает уголовную ответственность за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций или иной запрещенной символики.

Интернет-ресурсы обязаны блокировать композицию и удалять на нее ссылки по требованию Роскомнадзора. Обычным слушателям лучше не искать и не воспроизводить песню и не пересылать ее другим пользователям, чтобы не нарушать законодательства РФ.

Организаторам концертов пригрозили ответственностью

Публичное исполнение, трансляция, цитирование текста и использование композиции в эфире и на концертах на территории РФ также под запретом. Теперь любой отрывок песни, размещенный в соцсетях, на стриминговых платформах или видеохостингах, подпадает под действие законодательства об экстремизме.

Организаторы культурных мероприятий и исполнители обязаны тщательно проверять репертуар на предмет наличия запрещенных песен. За нарушение грозит административная ответственность, начиная закрытием площадки вплоть до суда.