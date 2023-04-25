В Перми рабочие заварили дверь в квартире женщины и срезали балкон

26 апреля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Балкон находился в аварийном состоянии и мог обрушиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Перми обратилась с иском в Кировский районный суд, требуя взыскать с управляющей компании стоимость восстановительного ремонта своего балкона. В заявлении женщина указала, что сотрудники УК демонтировали балкон, который являлся частью ее квартиры, а также представлял художественную ценность и украшал фасад дома. Истица требовала взыскать с компании 455 тысяч рублей. «Пермячка, проживающая в одном из двухэтажных домов Закамска, обратилась в суд с иском против управляющей компании. Указала, что в середине июля прошлого года сотрудники компании проникли с улицы на балкон ее квартиры, заварили дверь, ведущую на балкон. Через две недели вернулись и демонтировали сам балкон, который являлся не только частью жилого помещения, но и представлял ценность в силу его уникальности на фоне фасада», — сообщается на сайте суда. В суде юрист управляющей компании сообщил, что балкон находился в аварийном состоянии, о чем было известно хозяйке квартиры. В ходе разбирательств было установлено, что дом, в котором живет женщина был построен в 1957 году, при этом в технической документации ответствуют сведения о наличии балкона. В связи с этим суд признал его демонтаж законным и отказал в иске.

Жительница Перми обратилась с иском в Кировский районный суд, требуя взыскать с управляющей компании стоимость восстановительного ремонта своего балкона. В заявлении женщина указала, что сотрудники УК демонтировали балкон, который являлся частью ее квартиры, а также представлял художественную ценность и украшал фасад дома. Истица требовала взыскать с компании 455 тысяч рублей. «Пермячка, проживающая в одном из двухэтажных домов Закамска, обратилась в суд с иском против управляющей компании. Указала, что в середине июля прошлого года сотрудники компании проникли с улицы на балкон ее квартиры, заварили дверь, ведущую на балкон. Через две недели вернулись и демонтировали сам балкон, который являлся не только частью жилого помещения, но и представлял ценность в силу его уникальности на фоне фасада», — сообщается на сайте суда. В суде юрист управляющей компании сообщил, что балкон находился в аварийном состоянии, о чем было известно хозяйке квартиры. В ходе разбирательств было установлено, что дом, в котором живет женщина был построен в 1957 году, при этом в технической документации ответствуют сведения о наличии балкона. В связи с этим суд признал его демонтаж законным и отказал в иске.