Госкорпорация поддержит текстильную фабрику Магнитогорска

28 апреля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Швейная фабрика при поддержке госкорпорации увеличит цех и расширит ассортимент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госкорпорация «ВЭБ.РФ» окажет поддержку швейной фабрике Магнитогорска (Челябинская область). Как сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, поддержка пойдет по направлению развития моногородов. «„ВЭБ.РФ“ поддержит текстильную фабрику из Челябинской области. Финансирование получит предпринимательница из моногорода Магнитогорска», — рассказал Наумов в своем telegram-канале. На расширение производства госкорпорация выделит свыше 32 млн рублей. Кредит будет перечислен под один процент годовых. Как сообщил депутат, швейное предприятие имеет точку отсчета от небольшой базы по продаже ниток и фурнитуры. В настоящий момент компания создала свой цех, имеет склад и магазин. Фабрика выпускает одежду для всей семьи и ряд других товаров. Воспользовавшись поддержкой, получательница льготного кредита увеличит в полтора раза цех, с 900 до 1493 кв. метра, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 20%. В январе при поддержке «ВЭБ.РФ» в Карабаше открылся отель «Верт», имеющий 28 номеров. Проект состоялся благодаря беспроцентному займу в сумме 60 млн рублей. Кроме гостиницы на территории комплекса заработал ресторан и планируется открытие семи номеров типа «бунгало» для круглогодичного размещения.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» окажет поддержку швейной фабрике Магнитогорска (Челябинская область). Как сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов, поддержка пойдет по направлению развития моногородов. «„ВЭБ.РФ“ поддержит текстильную фабрику из Челябинской области. Финансирование получит предпринимательница из моногорода Магнитогорска», — рассказал Наумов в своем telegram-канале. На расширение производства госкорпорация выделит свыше 32 млн рублей. Кредит будет перечислен под один процент годовых. Как сообщил депутат, швейное предприятие имеет точку отсчета от небольшой базы по продаже ниток и фурнитуры. В настоящий момент компания создала свой цех, имеет склад и магазин. Фабрика выпускает одежду для всей семьи и ряд других товаров. Воспользовавшись поддержкой, получательница льготного кредита увеличит в полтора раза цех, с 900 до 1493 кв. метра, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 20%. В январе при поддержке «ВЭБ.РФ» в Карабаше открылся отель «Верт», имеющий 28 номеров. Проект состоялся благодаря беспроцентному займу в сумме 60 млн рублей. Кроме гостиницы на территории комплекса заработал ресторан и планируется открытие семи номеров типа «бунгало» для круглогодичного размещения.