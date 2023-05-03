03 мая 2023

Курганская администрация отчитается о результатах транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, заседание, карандаш, голосование, депутат
Депутаты обсудят результаты реформы на заседании городской думы Фото:

Представители курганской администрации отчитаются о результатах транспортной реформы на заседании городской думы, которое состоится 24 мая. Данную информацию разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» курганский депутат Иван Камшилов.

«24 мая состоится заседание городской думы, на котором курганская мэрия отчитается о результатах транспортной реформы. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами, обратитесь к депутатам и ваш вопрос будет задан лицам, кто отвечает за работу городского транспорта», — говорится в посте, размещенном на странице Камшилова.

Для ускорения решения проблемы курганцам советуют отправлять письменные обращения с указанными в них именами и почтовыми или электронными адресами. Также горожанам нужно кратко описывать свою проблему и прикладывать доказательства, если это уместно. При этом в посте напомнили, что требования должны основываться не на собственных пожеланиях, а на правовых нормах.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти выделят перевозчикам 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. По мнению депутата Ивана Камшилова, такой суммы будет недостаточно.

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Представители курганской администрации отчитаются о результатах транспортной реформы на заседании городской думы, которое состоится 24 мая. Данную информацию разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» курганский депутат Иван Камшилов. «24 мая состоится заседание городской думы, на котором курганская мэрия отчитается о результатах транспортной реформы. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами, обратитесь к депутатам и ваш вопрос будет задан лицам, кто отвечает за работу городского транспорта», — говорится в посте, размещенном на странице Камшилова. Для ускорения решения проблемы курганцам советуют отправлять письменные обращения с указанными в них именами и почтовыми или электронными адресами. Также горожанам нужно кратко описывать свою проблему и прикладывать доказательства, если это уместно. При этом в посте напомнили, что требования должны основываться не на собственных пожеланиях, а на правовых нормах. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выделят перевозчикам 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. По мнению депутата Ивана Камшилова, такой суммы будет недостаточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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