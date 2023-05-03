Курганская администрация отчитается о результатах транспортной реформы

Депутаты обсудят результаты реформы на заседании городской думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители курганской администрации отчитаются о результатах транспортной реформы на заседании городской думы, которое состоится 24 мая. Данную информацию разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» курганский депутат Иван Камшилов.

«24 мая состоится заседание городской думы, на котором курганская мэрия отчитается о результатах транспортной реформы. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами, обратитесь к депутатам и ваш вопрос будет задан лицам, кто отвечает за работу городского транспорта», — говорится в посте, размещенном на странице Камшилова.

Для ускорения решения проблемы курганцам советуют отправлять письменные обращения с указанными в них именами и почтовыми или электронными адресами. Также горожанам нужно кратко описывать свою проблему и прикладывать доказательства, если это уместно. При этом в посте напомнили, что требования должны основываться не на собственных пожеланиях, а на правовых нормах.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти выделят перевозчикам 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. По мнению депутата Ивана Камшилова, такой суммы будет недостаточно.