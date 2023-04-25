Курганские власти дадут десятки миллионов на новые автобусы

Мнения депутатов по поводу субсидии разделились Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Власти выделят перевозчикам Кургана 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU с заседания городской думы.

«Будет выделена субсидия на покупку новых автобусов. В настоящий момент 75 миллионов рублей — это та сумма, которая предполагается», — прозвучало на заседании.

Депутат городской думы Яков Сидоров поддержал выделение такой субсидии. По его мнению, это положительное явление, и не каждому региону эту субсидию дадут. Его коллега Иван Камшилов, наоборот, назвал такую сумму смешной. Он отмечает, что такой суммы для региона будет недостаточно.

Ранее URA.RU писало, что власти определили лимит помощи курганским перевозчикам на новые автобусы. Они готовы возместить до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. До конца весны в городе должны появиться десятки новых автобусов.