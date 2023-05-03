На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства выясняются Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в ночь на 3 мая неизвестный открыл стрельбу из окна дома №28 по улице 250-летия Челябинску. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«Инцидент произошел ночью 3 мая на улице 250-летия Челябинску, дом 28. В полицию сообщений не поступало», — уточнили в ведомстве.

Происшествие попало на камеры домофона. Сотрудники полиции изучают видеозапись, проводится опрос жильцов дома и свидетелей. Ситуация находится на контроле ведомства.