03 мая 2023

Челябинец открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, двор, магнитогогорск, полиция
На место выехали сотрудники полиции, обстоятельства выясняются Фото:

В Челябинске в ночь на 3 мая неизвестный открыл стрельбу из окна дома №28 по улице 250-летия Челябинску. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«Инцидент произошел ночью 3 мая на улице 250-летия Челябинску, дом 28. В полицию сообщений не поступало», — уточнили в ведомстве.

Происшествие попало на камеры домофона. Сотрудники полиции изучают видеозапись, проводится опрос жильцов дома и свидетелей. Ситуация находится на контроле ведомства.

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В Челябинске в ночь на 3 мая неизвестный открыл стрельбу из окна дома №28 по улице 250-летия Челябинску. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. «Инцидент произошел ночью 3 мая на улице 250-летия Челябинску, дом 28. В полицию сообщений не поступало», — уточнили в ведомстве. Происшествие попало на камеры домофона. Сотрудники полиции изучают видеозапись, проводится опрос жильцов дома и свидетелей. Ситуация находится на контроле ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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