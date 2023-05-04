Француз сломал шлагбаум на польской границе, чтобы попасть в Россию. Видео

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Арсенал. Карабаш. Челябинская область., шлагбаум, кпп, армия, стоп, войсковая часть
Мужчина протаранил шлагбаум в Польше, чтобы жить в России, говорится в отчете пограничной охраны Фото:

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщает Штаб пограничной охраны Польши. Уточняется, что нарушитель объяснил свой поступок тем, что планировал в РФ свою дальнейшую жизнь.

«Мужчина решил, что не будет останавливаться для пограничной проверки, поэтому он ускорился и протаранил шлагбаум, потому что хотел срочно попасть в Российскую Федерацию», — говорится в отчете. Изначально мужчина подъехал на КПП без документов, разрешающих въезд в Россию.

После того, как сотрудники таможенной службы не пропустили водителя, он развернулся в обратном направлении, а спустя некоторое время протаранил шлагбаум. Нарушитель был задержан. Мужчина объяснил, что планировал дальнейшую жизнь в России. Уточняется, что нарушитель имел при себе боеприпасы к охотничьему ружью.

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Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщает Штаб пограничной охраны Польши. Уточняется, что нарушитель объяснил свой поступок тем, что планировал в РФ свою дальнейшую жизнь. «Мужчина решил, что не будет останавливаться для пограничной проверки, поэтому он ускорился и протаранил шлагбаум, потому что хотел срочно попасть в Российскую Федерацию», — говорится в отчете. Изначально мужчина подъехал на КПП без документов, разрешающих въезд в Россию. После того, как сотрудники таможенной службы не пропустили водителя, он развернулся в обратном направлении, а спустя некоторое время протаранил шлагбаум. Нарушитель был задержан. Мужчина объяснил, что планировал дальнейшую жизнь в России. Уточняется, что нарушитель имел при себе боеприпасы к охотничьему ружью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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