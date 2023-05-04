Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщает Штаб пограничной охраны Польши. Уточняется, что нарушитель объяснил свой поступок тем, что планировал в РФ свою дальнейшую жизнь.
«Мужчина решил, что не будет останавливаться для пограничной проверки, поэтому он ускорился и протаранил шлагбаум, потому что хотел срочно попасть в Российскую Федерацию», — говорится в
После того, как сотрудники таможенной службы не пропустили водителя, он развернулся в обратном направлении, а спустя некоторое время протаранил шлагбаум. Нарушитель был задержан. Мужчина объяснил, что планировал дальнейшую жизнь в России. Уточняется, что нарушитель имел при себе боеприпасы к охотничьему ружью.
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