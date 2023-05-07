В Свердловской области внезапно пошел снег. Фото, видео

В Ачитском районе Свердловской области неожиданно начался снегопад

07 мая 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Снег в мае всегда неожиданность Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Ачитский район, только что. Едем по дороге, из-за снега затруднена видимость», — поделились наши читатели. Ранее URA.RU сообщало о похолодании в Свердловской области. Синоптик сообщил, что холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на 7 мая. Ачитский ГО, снежные осадки Фото: URA.RU

В Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Ачитский район, только что. Едем по дороге, из-за снега затруднена видимость», — поделились наши читатели. Ранее URA.RU сообщало о похолодании в Свердловской области. Синоптик сообщил, что холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на 7 мая.