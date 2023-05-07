Снег в мае всегда неожиданность
В Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Ачитский район, только что. Едем по дороге, из-за снега затруднена видимость», — поделились наши читатели.
Ранее URA.RU сообщало о похолодании в Свердловской области. Синоптик сообщил, что холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на 7 мая.
Ачитский ГО, снежные осадки
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