В Свердловской области внезапно пошел снег. Фото, видео

В Ачитском районе Свердловской области неожиданно начался снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
Снег в мае всегда неожиданность Фото:

В Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Ачитский район, только что. Едем по дороге, из-за снега затруднена видимость», — поделились наши читатели.

Ранее URA.RU сообщало о похолодании в Свердловской области. Синоптик сообщил, что холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на 7 мая.

Ачитский ГО, снежные осадки
Ачитский ГО, снежные осадки
Фото:

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В Ачитском городском округе Свердловской области неожиданно пошел снег. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Ачитский район, только что. Едем по дороге, из-за снега затруднена видимость», — поделились наши читатели. Ранее URA.RU сообщало о похолодании в Свердловской области. Синоптик сообщил, что холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на 7 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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