Синоптик предсказал свердловчанам приближение похолоданий

В Свердловскую область 7 мая вернется холодный фронт, температура воздуха будет около +15 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на воскресенье. До восточных границ региона фронт доберется только к вечеру 7 мая, днем в восточных районах еще сохранится летнее тепло», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Согласно данным синоптика, днем ранее в регионе еще сохранится теплая погода, 6 мая в Свердловской области температура ожидается до +26, в Екатеринбурге до +24 градусов. В воскресенье, 7 мая, метеоролог прогнозирует до +15 градусов тепла в столице Среднего Урала.
Ранее URA.RU передавало прогноз погоды на 9 мая от метеоролога Шувалова. Согласно прогнозу синоптика, на праздник в Екатеринбурге будет до +12 и возможны небольшие дожди.
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