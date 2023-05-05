Синоптик предсказал свердловчанам приближение похолоданий

Синоптик Пулин: Свердловскую область ожидают похолодания с 7 мая

06 мая 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Свердловчанам предсказали начало похолоданий с 7 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловскую область 7 мая вернется холодный фронт, температура воздуха будет около +15 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на воскресенье. До восточных границ региона фронт доберется только к вечеру 7 мая, днем в восточных районах еще сохранится летнее тепло», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно данным синоптика, днем ранее в регионе еще сохранится теплая погода, 6 мая в Свердловской области температура ожидается до +26, в Екатеринбурге до +24 градусов. В воскресенье, 7 мая, метеоролог прогнозирует до +15 градусов тепла в столице Среднего Урала. Ранее URA.RU передавало прогноз погоды на 9 мая от метеоролога Шувалова. Согласно прогнозу синоптика, на праздник в Екатеринбурге будет до +12 и возможны небольшие дожди.

В Свердловскую область 7 мая вернется холодный фронт, температура воздуха будет около +15 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на воскресенье. До восточных границ региона фронт доберется только к вечеру 7 мая, днем в восточных районах еще сохранится летнее тепло», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно данным синоптика, днем ранее в регионе еще сохранится теплая погода, 6 мая в Свердловской области температура ожидается до +26, в Екатеринбурге до +24 градусов. В воскресенье, 7 мая, метеоролог прогнозирует до +15 градусов тепла в столице Среднего Урала. Ранее URA.RU передавало прогноз погоды на 9 мая от метеоролога Шувалова. Согласно прогнозу синоптика, на праздник в Екатеринбурге будет до +12 и возможны небольшие дожди.