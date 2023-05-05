05 мая 2023

Синоптик предсказал свердловчанам приближение похолоданий

Синоптик Пулин: Свердловскую область ожидают похолодания с 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанам предсказали начало похолоданий с 7 мая Фото:

В Свердловскую область 7 мая вернется холодный фронт, температура воздуха будет около +15 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на воскресенье. До восточных границ региона фронт доберется только к вечеру 7 мая, днем в восточных районах еще сохранится летнее тепло», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Согласно данным синоптика, днем ранее в регионе еще сохранится теплая погода, 6 мая в Свердловской области температура ожидается до +26, в Екатеринбурге до +24 градусов. В воскресенье, 7 мая, метеоролог прогнозирует до +15 градусов тепла в столице Среднего Урала.

Ранее URA.RU передавало прогноз погоды на 9 мая от метеоролога Шувалова. Согласно прогнозу синоптика, на праздник в Екатеринбурге будет до +12 и возможны небольшие дожди.

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В Свердловскую область 7 мая вернется холодный фронт, температура воздуха будет около +15 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область уже в ночь на воскресенье. До восточных границ региона фронт доберется только к вечеру 7 мая, днем в восточных районах еще сохранится летнее тепло», — заявил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Согласно данным синоптика, днем ранее в регионе еще сохранится теплая погода, 6 мая в Свердловской области температура ожидается до +26, в Екатеринбурге до +24 градусов. В воскресенье, 7 мая, метеоролог прогнозирует до +15 градусов тепла в столице Среднего Урала. Ранее URA.RU передавало прогноз погоды на 9 мая от метеоролога Шувалова. Согласно прогнозу синоптика, на праздник в Екатеринбурге будет до +12 и возможны небольшие дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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