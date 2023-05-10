В Челябинске ограничат движение трамваев по проспекту Победы. Карта

11 мая 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Движение на участке будет ограничено с 15 мая по 15 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На проспекте Победы в Челябинске с 15 мая по 15 июня пройдет ремонт трамвайных путей. В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс, сообщается на сайте мэрии. «Ограничить движение транспорта при выполнении работ открытым способом на проезжей части с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня. Оградить места работ и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте. Также по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Болейко в течение месяца будет ограничено движение автомобилей. Распоряжение о введении ограничений 10 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс Скрин: URA.RU

На проспекте Победы в Челябинске с 15 мая по 15 июня пройдет ремонт трамвайных путей. В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс, сообщается на сайте мэрии. «Ограничить движение транспорта при выполнении работ открытым способом на проезжей части с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня. Оградить места работ и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте. Также по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Болейко в течение месяца будет ограничено движение автомобилей. Распоряжение о введении ограничений 10 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.