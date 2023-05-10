10 мая 2023

В Челябинске ограничат движение трамваев по проспекту Победы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, столбики, улица кирова, трамвай, теплотехнический институт, новый трамвай, старые рельсы, кривые рельсы, перспектива
Движение на участке будет ограничено с 15 мая по 15 июня Фото:

На проспекте Победы в Челябинске с 15 мая по 15 июня пройдет ремонт трамвайных путей. В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс, сообщается на сайте мэрии.

«Ограничить движение транспорта при выполнении работ открытым способом на проезжей части с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня. Оградить места работ и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте.

Также по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Болейко в течение месяца будет ограничено движение автомобилей. Распоряжение о введении ограничений 10 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс
В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс

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На проспекте Победы в Челябинске с 15 мая по 15 июня пройдет ремонт трамвайных путей. В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс, сообщается на сайте мэрии. «Ограничить движение транспорта при выполнении работ открытым способом на проезжей части с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня. Оградить места работ и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте. Также по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Болейко в течение месяца будет ограничено движение автомобилей. Распоряжение о введении ограничений 10 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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