На проспекте Победы в Челябинске с 15 мая по 15 июня пройдет ремонт трамвайных путей. В течение месяца трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс, сообщается на сайте мэрии.
«Ограничить движение транспорта при выполнении работ открытым способом на проезжей части с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня. Оградить места работ и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ», — говорится на сайте.
Также по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Болейко в течение месяца будет ограничено движение автомобилей. Распоряжение о введении ограничений 10 мая подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
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