Спецпредставитель Китая приедет в Киев и Москву

Ли Хуэй намерен посетить Россию
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая намерен посетить Россию, Украину, Германию и Францию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.
«МИД Китая объявило, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с 12 мая», — заявили в дипведомстве. Сообщение предает китайское издание HK01.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!