Спецпредставитель Китая приедет в Киев и Москву

Ли Хуэй намерен посетить Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая намерен посетить Россию, Украину, Германию и Францию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

«МИД Китая объявило, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с 12 мая», — заявили в дипведомстве. Сообщение предает китайское издание HK01.