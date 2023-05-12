Спецпредставитель Китая приедет в Киев и Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая
Ли Хуэй намерен посетить Россию Фото:

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая намерен посетить Россию, Украину, Германию и Францию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

«МИД Китая объявило, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с 12 мая», — заявили в дипведомстве. Сообщение предает китайское издание HK01.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая намерен посетить Россию, Украину, Германию и Францию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. «МИД Китая объявило, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с 12 мая», — заявили в дипведомстве. Сообщение предает китайское издание HK01.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...