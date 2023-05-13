Умер телеведущий Эдуард Сагалаев

Эдуард Сагалаев умер на 77 году жизни
Умер телеведущий, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Он ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщает гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.
«Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни», — сообщает Виталий Игнатенко. Его слова передает ТАСС.
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