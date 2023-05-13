Умер телеведущий Эдуард Сагалаев

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Эдуард Сагалаев умер на 77 году жизни Фото:

Умер телеведущий, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Он ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщает гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.

«Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни», — сообщает Виталий Игнатенко. Его слова передает ТАСС.

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Умер телеведущий, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Он ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщает гендиректор ОТР Виталий Игнатенко. «Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни», — сообщает Виталий Игнатенко. Его слова передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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