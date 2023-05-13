13 мая 2023

Политолог Корыбко назвал историческую аномалию, которую исправила спецоперация на Украине

Политолог Корыбко: СВО исправила историческую аномалию и активизировала переход к многополярности
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
СВО активизировала переход к многополярности в мире, уверен политолог Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине позволила России вернуть многополярность в мире. Период до начала СВО был исторической аномалией из-за однополярности в мире, считает американский политолог Эндрю Корыбко.

«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое „возвращение в нормальное русло истории“ благодаря спецоперации на Украине. СВО беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — передает слова Эндрю Корыбко Global Times.

По словам политолога, поддержка Украины в спецоперации десятком стран Запада — влияние США из-за однополярности в мире. Однако теперь члены международного объединения БРИКС осознали власть гегемона США и вернут мировую многополярность, уверен Корыбко.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала СВО оказывали поддержку Украине, отправляя им вооружения и финансы, а также вводя санкции против РФ.

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Спецоперация на Украине позволила России вернуть многополярность в мире. Период до начала СВО был исторической аномалией из-за однополярности в мире, считает американский политолог Эндрю Корыбко. «В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое „возвращение в нормальное русло истории“ благодаря спецоперации на Украине. СВО беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — передает слова Эндрю Корыбко Global Times. По словам политолога, поддержка Украины в спецоперации десятком стран Запада — влияние США из-за однополярности в мире. Однако теперь члены международного объединения БРИКС осознали власть гегемона США и вернут мировую многополярность, уверен Корыбко. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала СВО оказывали поддержку Украине, отправляя им вооружения и финансы, а также вводя санкции против РФ.
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