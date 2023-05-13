Политолог Корыбко назвал историческую аномалию, которую исправила спецоперация на Украине Политолог Корыбко: СВО исправила историческую аномалию и активизировала переход к многополярности 14 мая 2023 в 04:42 Размер текста - 17 + СВО активизировала переход к многополярности в мире, уверен политолог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине позволила России вернуть многополярность в мире. Период до начала СВО был исторической аномалией из-за однополярности в мире, считает американский политолог Эндрю Корыбко. «В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое „возвращение в нормальное русло истории“ благодаря спецоперации на Украине. СВО беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — передает слова Эндрю Корыбко Global Times . По словам политолога, поддержка Украины в спецоперации десятком стран Запада — влияние США из-за однополярности в мире. Однако теперь члены международного объединения БРИКС осознали власть гегемона США и вернут мировую многополярность, уверен Корыбко. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала СВО оказывали поддержку Украине, отправляя им вооружения и финансы, а также вводя санкции против РФ. Спецоперация на Украине позволила России вернуть многополярность в мире. Период до начала СВО был исторической аномалией из-за однополярности в мире, считает американский политолог Эндрю Корыбко. «В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое „возвращение в нормальное русло истории“ благодаря спецоперации на Украине. СВО беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — передает слова Эндрю Корыбко Global Times. По словам политолога, поддержка Украины в спецоперации десятком стран Запада — влияние США из-за однополярности в мире. Однако теперь члены международного объединения БРИКС осознали власть гегемона США и вернут мировую многополярность, уверен Корыбко. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Запада и США с самого начала СВО оказывали поддержку Украине, отправляя им вооружения и финансы, а также вводя санкции против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям