18 мая 2023

В курганском округе из-за выпускных запретят продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Запрет на продажу, в том числе, касается пива Фото:

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области 22 и 23 мая запретят продавать алкоголь. Данная информация в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением выпускных в общеобразовательных школах Звериноголовского муниципального округа Курганской области, ввести на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области 22 и 23 мая 2023 года запрет», — указано в сообщении. Алкоголь, в том числе и пиво, нельзя будет продавать в магазинах, а также в точках общественного питания на вынос.

Ранее стало известно, что в школах региона последние звонки пройдут 22 и 23 мая. В областном департаменте образования и науки отмечали, что мероприятия пройдут в торжественной обстановке, как в доковидные времена.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области 22 и 23 мая запретят продавать алкоголь. Данная информация в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В связи с проведением выпускных в общеобразовательных школах Звериноголовского муниципального округа Курганской области, ввести на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области 22 и 23 мая 2023 года запрет», — указано в сообщении. Алкоголь, в том числе и пиво, нельзя будет продавать в магазинах, а также в точках общественного питания на вынос. Ранее стало известно, что в школах региона последние звонки пройдут 22 и 23 мая. В областном департаменте образования и науки отмечали, что мероприятия пройдут в торжественной обстановке, как в доковидные времена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...