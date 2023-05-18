В курганском округе из-за выпускных запретят продавать алкоголь

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области 22 и 23 мая запретят продавать алкоголь. Данная информация в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с проведением выпускных в общеобразовательных школах Звериноголовского муниципального округа Курганской области, ввести на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области 22 и 23 мая 2023 года запрет», — указано в сообщении. Алкоголь, в том числе и пиво, нельзя будет продавать в магазинах, а также в точках общественного питания на вынос.
Ранее стало известно, что в школах региона последние звонки пройдут 22 и 23 мая. В областном департаменте образования и науки отмечали, что мероприятия пройдут в торжественной обстановке, как в доковидные времена.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.