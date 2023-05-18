В курганском округе из-за выпускных запретят продавать алкоголь

19 мая 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу, в том числе, касается пива Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области 22 и 23 мая запретят продавать алкоголь. Данная информация в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В связи с проведением выпускных в общеобразовательных школах Звериноголовского муниципального округа Курганской области, ввести на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области 22 и 23 мая 2023 года запрет», — указано в сообщении. Алкоголь, в том числе и пиво, нельзя будет продавать в магазинах, а также в точках общественного питания на вынос. Ранее стало известно, что в школах региона последние звонки пройдут 22 и 23 мая. В областном департаменте образования и науки отмечали, что мероприятия пройдут в торжественной обстановке, как в доковидные времена.

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области 22 и 23 мая запретят продавать алкоголь. Данная информация в группе окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». «В связи с проведением выпускных в общеобразовательных школах Звериноголовского муниципального округа Курганской области, ввести на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области 22 и 23 мая 2023 года запрет», — указано в сообщении. Алкоголь, в том числе и пиво, нельзя будет продавать в магазинах, а также в точках общественного питания на вынос. Ранее стало известно, что в школах региона последние звонки пройдут 22 и 23 мая. В областном департаменте образования и науки отмечали, что мероприятия пройдут в торжественной обстановке, как в доковидные времена.