17 мая 2023

В Курганской области определились с форматом и датой последних звонков

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Встреча с партийным активом Северного управленческого округа. Свердловская область, Серов, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, выпускник2017, праздник
Последние звонки в школах области пройдут 22 -23 мая Фото:

В школах Курганской области последние звонки пройдут 22—23 мая торжественно, как в доковидные времена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. При этом в Кургане основная часть школ проведет последние звонки 20 мая, уточнили в администрации города.

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки 22—23 мая, будем придерживаться этих дат. Однако окончательное решение о дате проведения мероприятий будут принимать школы», — сообщили в департаменте образования и науки региона.

В департаменте уточнили, что последние звонки пройду торжественно, как в доковидные времена. Учеников ожидает видеопоздравление от министра Кравцова, будут вручены награды победителям и призерам олимпиад. Также минпросвещения готовит ролик к последнему звонку, в котором примут участие выпускники из всех регионов России. От Курганской области в ролике участвует выпускник из лицея для одаренных детей.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. Запрет будет действовать с 8 до 23 часов субботы.

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В школах Курганской области последние звонки пройдут 22—23 мая торжественно, как в доковидные времена. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. При этом в Кургане основная часть школ проведет последние звонки 20 мая, уточнили в администрации города. «Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал провести последние звонки 22—23 мая, будем придерживаться этих дат. Однако окончательное решение о дате проведения мероприятий будут принимать школы», — сообщили в департаменте образования и науки региона. В департаменте уточнили, что последние звонки пройду торжественно, как в доковидные времена. Учеников ожидает видеопоздравление от министра Кравцова, будут вручены награды победителям и призерам олимпиад. Также минпросвещения готовит ролик к последнему звонку, в котором примут участие выпускники из всех регионов России. От Курганской области в ролике участвует выпускник из лицея для одаренных детей. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. Запрет будет действовать с 8 до 23 часов субботы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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