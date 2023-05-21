В Челябинской области на 1975 километре перегона Сыростан — Хребет сошел с рельсов грузовой вагон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших при сходе нет.
«При движении грузового поезда 2303 произошел сход одного порожнего вагона без опрокидывания. Задержек движения поездов и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Для координации действий правоохранительных органов на месте работает и. о. Златоустовского транспортного прокурора. В пресс-службе Центрального МСУТ СКР URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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