Вагон сошел с рельсов без опрокидывания Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области на 1975 километре перегона Сыростан — Хребет сошел с рельсов грузовой вагон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших при сходе нет.

«При движении грузового поезда 2303 произошел сход одного порожнего вагона без опрокидывания. Задержек движения поездов и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Для координации действий правоохранительных органов на месте работает и. о. Златоустовского транспортного прокурора. В пресс-службе Центрального МСУТ СКР URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.