21 мая 2023
20 мая 2023

В Челябинской области сошел с рельсов вагон поезда. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Вагон сошел с рельсов без опрокидывания Фото:

В Челябинской области на 1975 километре перегона Сыростан — Хребет сошел с рельсов грузовой вагон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших при сходе нет.

«При движении грузового поезда 2303 произошел сход одного порожнего вагона без опрокидывания. Задержек движения поездов и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Для координации действий правоохранительных органов на месте работает и. о. Златоустовского транспортного прокурора. В пресс-службе Центрального МСУТ СКР URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Вагон был порожним. Опрокидывание не допущено
Вагон был порожним. Опрокидывание не допущено
Фото:

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В Челябинской области на 1975 километре перегона Сыростан — Хребет сошел с рельсов грузовой вагон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пострадавших при сходе нет. «При движении грузового поезда 2303 произошел сход одного порожнего вагона без опрокидывания. Задержек движения поездов и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для координации действий правоохранительных органов на месте работает и. о. Златоустовского транспортного прокурора. В пресс-службе Центрального МСУТ СКР URA.RU сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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