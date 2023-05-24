24 мая 2023

Пермского зека оштрафовали за наколки АУЕ*

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Заключенный показывал всем экстремистские наколки (архивное фото) Фото:

Заключенного из колонии в Соликамске (Пермский край) оштрафовали за демонстрацию татуировок с символикой АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) информация об этом размещена на официальном сайте Соликамского городского суда.

«Заключенный, отбывающий наказание в соликамской колонии, показывал другим татуировки с символикой АУЕ. Суд признал его виновным в правонарушении и назначил штраф», — говорится на сайте суда.

В ближайшее время мужчина должен будет выплатить государству 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали куратора АУЕ в одной из пермских колоний.

* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России

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Заключенного из колонии в Соликамске (Пермский край) оштрафовали за демонстрацию татуировок с символикой АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) информация об этом размещена на официальном сайте Соликамского городского суда. «Заключенный, отбывающий наказание в соликамской колонии, показывал другим татуировки с символикой АУЕ. Суд признал его виновным в правонарушении и назначил штраф», — говорится на сайте суда. В ближайшее время мужчина должен будет выплатить государству 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали куратора АУЕ в одной из пермских колоний. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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