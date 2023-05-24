Пермского зека оштрафовали за наколки АУЕ*

25 мая 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Заключенный показывал всем экстремистские наколки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заключенного из колонии в Соликамске (Пермский край) оштрафовали за демонстрацию татуировок с символикой АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) информация об этом размещена на официальном сайте Соликамского городского суда. «Заключенный, отбывающий наказание в соликамской колонии, показывал другим татуировки с символикой АУЕ. Суд признал его виновным в правонарушении и назначил штраф», — говорится на сайте суда. В ближайшее время мужчина должен будет выплатить государству 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали куратора АУЕ в одной из пермских колоний. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России

Заключенного из колонии в Соликамске (Пермский край) оштрафовали за демонстрацию татуировок с символикой АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) информация об этом размещена на официальном сайте Соликамского городского суда. «Заключенный, отбывающий наказание в соликамской колонии, показывал другим татуировки с символикой АУЕ. Суд признал его виновным в правонарушении и назначил штраф», — говорится на сайте суда. В ближайшее время мужчина должен будет выплатить государству 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали куратора АУЕ в одной из пермских колоний. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России