Пермского зека оштрафовали за наколки АУЕ*

Заключенного из колонии в Соликамске (Пермский край) оштрафовали за демонстрацию татуировок с символикой АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России) информация об этом размещена на официальном сайте Соликамского городского суда.
«Заключенный, отбывающий наказание в соликамской колонии, показывал другим татуировки с символикой АУЕ. Суд признал его виновным в правонарушении и назначил штраф», — говорится на сайте суда.
В ближайшее время мужчина должен будет выплатить государству 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали куратора АУЕ в одной из пермских колоний.
* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
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