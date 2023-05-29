Стоимость аренды домиков у озера в мае выросла до 6 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в связи с высоким спросом выросла стоимость аренды частных домиков у озер. На данный момент аренда частного домика площадью 25-50 квадратных метров в выходные дни составляет от 1500 до 6000 рублей. Самые высокие цены у коттеджей, расположенных в Челябинске, а также на берегу озер Тургояк, Еловое и Аргази, сообщила риелтор по недвижимости Ирина Бердникова.

«Взять в аренду на сутки небольшой коттедж или частный дом площадью 25-50 квадратных метров в Челябинской области сейчас стало сложнее из-за сезона. При этом стоить аренда такого жилья будет от 1500 рублей до шести тысяч рублей. Это дома на берегу озер в Челябинске, на озерах Тургояк, Кумкуль, Аргази», — поделилась риелтор.

По словам Бердниковой, основная проблема сейчас в дефиците домов. Большинство коттеджей забронировано уже с марта-апреля 2023. На данный момент формируются списки из желающих забронировать дачный домик на берегу озера с середины июля до середины августа, но вариантов нет. Только что появившиеся коттеджи забирают в аренду за один-два дня.

Взять в аренду на сутки коттедж на берегу второго озера в Чурилово стоит 5 тысяч рублей. Арендовать домик на озере Тургояк можно за 6 тысяч рублей. Аренда частного дома на сутки на озере Кумкуль Челябинской области составит от 1350 рублей в будни и от 1500 рублей в выходные. Обычно это трехместные коттеджи со всеми удобствами и мангальной зоной, расположенные недалеко от озера.

Аренда частного дома на сутки на озере Кумкуль Челябинской области составит от 1 тысячи 350 рублей до 3 тысяч рублей Фото: Сайт «Авито»

В Челябинской области арендовать на сутки частный домик площадью 25-50 квадратных метров у озера можно в среднем за 6 тысяч рублей Фото: сайт «Авито»