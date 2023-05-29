Вице-премьер Чернышенко назвал любимое место в Перми

Любимым местом вице-премьера Дмитрия Чернышенко в Перми оказалась набережная
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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко отметил, что Пермь с каждым годом становится более комфортным городом Фото:
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300-летие Перми

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Перми ему больше всего нравится набережная. Об этом он объявил 29 мая во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной программе празднования 300-летия Перми. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«На глазах меняется качество жизни в регионе. Город становится все более комфортным. Например, чудесная набережная. С удовольствием, когда бываем в Перми, любим по ней ходить с губернатором и друзьями», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер заявил также, что в 2023 году Пермский край должен нарастить турпоток с 700 тысяч до 1 млн человек. И пригласил всех в Пермь. Уходя после своего выступления из-за высокой занятости, Чернышенко пошутил, что «с удовольствием уехал бы отсюда в Пермь».

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Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Перми ему больше всего нравится набережная. Об этом он объявил 29 мая во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной программе празднования 300-летия Перми. Трансляция проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «На глазах меняется качество жизни в регионе. Город становится все более комфортным. Например, чудесная набережная. С удовольствием, когда бываем в Перми, любим по ней ходить с губернатором и друзьями», — отметил Чернышенко. Вице-премьер заявил также, что в 2023 году Пермский край должен нарастить турпоток с 700 тысяч до 1 млн человек. И пригласил всех в Пермь. Уходя после своего выступления из-за высокой занятости, Чернышенко пошутил, что «с удовольствием уехал бы отсюда в Пермь».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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