В центре Кургана из-за аварии отключили воду десяткам зданий
В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остался департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), детская поликлиника, медцентры и десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз».
«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина,112 без ХВС ул. К.Мяготина,114 (детская поликлиника, медицинские центры, департамент ЖКХ города Кургана», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также без воды остались КГУ, детская школа искусств и ж/д институт.
Полный список зданий, попавших под отключение холодной воды:
- ул.К.Мяготина,114 (дет.поликлиника), 116 (мед.центр), 118 (техникум), 120 (адм.зд.), 122 (адм.зд.),124а (адм.зд.), 126, 127, 129, 131, 131а, 143, 145, 147 (ж/д институт);
- ул.Володарского,50, 56 (мед.центр),99;
- ул.Ленина,27, 31, 36а (СЭС),38, 40, 40а (станция переливания крови);
- ул.Пушкина,137 (музей),147, 149, 161 (ДЖКХ г. Кургана), 163 (Дет.шк.искусств), 167 (стомат.клиника);
- ул.Гоголя,53, 55, 55а (санаторий КГУ),61, 83 (мед.центр);
- ул.Комсомольская,38, 38а (КГУ);
- т/п №141, 146.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!