В Кургане без воды остался департамент ЖКХ, медцентры и десятки домов. Список

30 мая 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

В центре Кургана из-за аварии отключили воду десяткам зданий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остался департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), детская поликлиника, медцентры и десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина,112 без ХВС ул. К.Мяготина,114 (детская поликлиника, медицинские центры, департамент ЖКХ города Кургана», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также без воды остались КГУ, детская школа искусств и ж/д институт. Полный список зданий, попавших под отключение холодной воды: ул.К.Мяготина,114 (дет.поликлиника), 116 (мед.центр), 118 (техникум), 120 (адм.зд.), 122 (адм.зд.),124а (адм.зд.), 126, 127, 129, 131, 131а, 143, 145, 147 (ж/д институт);

ул.Володарского,50, 56 (мед.центр),99;

ул.Ленина,27, 31, 36а (СЭС),38, 40, 40а (станция переливания крови);

ул.Пушкина,137 (музей),147, 149, 161 (ДЖКХ г. Кургана), 163 (Дет.шк.искусств), 167 (стомат.клиника);

ул.Гоголя,53, 55, 55а (санаторий КГУ),61, 83 (мед.центр);

ул.Комсомольская,38, 38а (КГУ);

т/п №141, 146.

В Кургане из-за аварии на водопроводе без холодной воды остался департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), детская поликлиника, медцентры и десятки жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: улица Коли Мяготина,112 без ХВС ул. К.Мяготина,114 (детская поликлиника, медицинские центры, департамент ЖКХ города Кургана», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также без воды остались КГУ, детская школа искусств и ж/д институт. Полный список зданий, попавших под отключение холодной воды: