Депутат гордумы Кургана Рудаков получил новый пост

Депутат Антон Рудаков стал руководителем фракции ЛДПР в городской думе Кургана. Об этом рассказали источники из политической партии.
«Рудаков назначен новым главой фракции ЛДПР в Курганской городской думе. Ему оказал доверие Высший совет партии», — сообщают источники.
Председатель ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев рассказал, что назначение Рудакова главой фракции в гордуме — это доверие председателя партии Леонида Слуцкого и Высшего совета ЛДПР. Он добавил, что его опыт и знание Кургана станут залогом эффективной работы фракции, передает telegram-канал «ЛДПР-Zауралье».
Новый лидер фракции — это коренной курганец. Он выпускник РАНХ и ГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Активист ЛДПР с 2009 года, он уже имеет опыт работы депутатом в Думе 7-го созыва и был переизбран в 2024 году.
Рудаков активно работает в ключевых комиссиях: по городскому хозяйству, градостроительству, земельным ресурсам и бюджету, а также возглавляет контрольно-ревизионную комиссию Курганского регионального отделения ЛДПР. Будучи отцом троих детей, он подчеркивает свою личную заинтересованность в развитии города, пишет канал ЛДПР.
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