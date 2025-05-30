30 мая 2025

Депутат гордумы Кургана Рудаков получил новый пост

Антон Рудаков возглавил фракцию ЛДПР в гордуме Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Рудаков получил важный пост в думе
Рудаков получил важный пост в думе Фото:

Депутат Антон Рудаков стал руководителем фракции ЛДПР в городской думе Кургана. Об этом рассказали источники из политической партии.

«Рудаков назначен новым главой фракции ЛДПР в Курганской городской думе. Ему оказал доверие Высший совет партии», — сообщают источники.

Председатель ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев рассказал, что назначение Рудакова главой фракции в гордуме — это доверие председателя партии Леонида Слуцкого и Высшего совета ЛДПР. Он добавил, что его опыт и знание Кургана станут залогом эффективной работы фракции, передает telegram-канал «ЛДПР-Zауралье».

Новый лидер фракции — это коренной курганец. Он выпускник РАНХ и ГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Активист ЛДПР с 2009 года, он уже имеет опыт работы депутатом в Думе 7-го созыва и был переизбран в 2024 году.

Рудаков активно работает в ключевых комиссиях: по городскому хозяйству, градостроительству, земельным ресурсам и бюджету, а также возглавляет контрольно-ревизионную комиссию Курганского регионального отделения ЛДПР. Будучи отцом троих детей, он подчеркивает свою личную заинтересованность в развитии города, пишет канал ЛДПР.

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Депутат Антон Рудаков стал руководителем фракции ЛДПР в городской думе Кургана. Об этом рассказали источники из политической партии. «Рудаков назначен новым главой фракции ЛДПР в Курганской городской думе. Ему оказал доверие Высший совет партии», — сообщают источники. Председатель ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев рассказал, что назначение Рудакова главой фракции в гордуме — это доверие председателя партии Леонида Слуцкого и Высшего совета ЛДПР. Он добавил, что его опыт и знание Кургана станут залогом эффективной работы фракции, передает telegram-канал «ЛДПР-Zауралье». Новый лидер фракции — это коренной курганец. Он выпускник РАНХ и ГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». Активист ЛДПР с 2009 года, он уже имеет опыт работы депутатом в Думе 7-го созыва и был переизбран в 2024 году. Рудаков активно работает в ключевых комиссиях: по городскому хозяйству, градостроительству, земельным ресурсам и бюджету, а также возглавляет контрольно-ревизионную комиссию Курганского регионального отделения ЛДПР. Будучи отцом троих детей, он подчеркивает свою личную заинтересованность в развитии города, пишет канал ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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