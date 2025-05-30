30 мая 2025

«Деревни очищаем от старых автопокрышек»: глава Кетовского округа показал, как увозят шины в Курган. Фото

Деревни рядом с Курганом очищают от старых автопокрышек
© Служба новостей «URA.RU»
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Кетовский округ очищают от мусора
Кетовский округ очищают от мусора Фото:

В селах и деревнях Кетовского округа была организована очистка от старых автошин. Они опасны для экологии, поэтому покрышки собрали и отправили на переработку в Курган. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Язовских.

«В рамках благоустройства наших сел и наведения порядка на общественных территориях выполнили сбор и централизованную отправку для дальнейшей переработки старых автопокрышек. Планируем продолжать эту работу дальше», — сообщил глава округа в соцсети «ВКонтакте». Там же он разместил фото сбора шин.

Ранее сообщалось, что в Курганской области нельзя использовать старые автопокрышки для украшения дворов и оставлять их на территории. За это полагается штраф от 4 тысяч до 200 тысяч рублей (юрлица). В Кургане на улице Омской есть специализированная организация, которая принимает шины на переработку от юрлиц. 

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В селах и деревнях Кетовского округа была организована очистка от старых автошин. Они опасны для экологии, поэтому покрышки собрали и отправили на переработку в Курган. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Язовских. «В рамках благоустройства наших сел и наведения порядка на общественных территориях выполнили сбор и централизованную отправку для дальнейшей переработки старых автопокрышек. Планируем продолжать эту работу дальше», — сообщил глава округа в соцсети «ВКонтакте». Там же он разместил фото сбора шин. Ранее сообщалось, что в Курганской области нельзя использовать старые автопокрышки для украшения дворов и оставлять их на территории. За это полагается штраф от 4 тысяч до 200 тысяч рублей (юрлица). В Кургане на улице Омской есть специализированная организация, которая принимает шины на переработку от юрлиц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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