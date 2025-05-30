В селах и деревнях Кетовского округа была организована очистка от старых автошин. Они опасны для экологии, поэтому покрышки собрали и отправили на переработку в Курган. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Язовских.
«В рамках благоустройства наших сел и наведения порядка на общественных территориях выполнили сбор и централизованную отправку для дальнейшей переработки старых автопокрышек. Планируем продолжать эту работу дальше», — сообщил глава округа в соцсети «ВКонтакте». Там же он разместил фото сбора шин.
Ранее сообщалось, что в Курганской области нельзя использовать старые автопокрышки для украшения дворов и оставлять их на территории. За это полагается штраф от 4 тысяч до 200 тысяч рублей (юрлица). В Кургане на улице Омской есть специализированная организация, которая принимает шины на переработку от юрлиц.
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