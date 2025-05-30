Выпускники забытого СПТУ-9 в Кургане сегодня куют «меч победы» на крупнейших заводах Урала. В середине 50-х годов прошлого века на «шестых домах» (так тогда назывался микрорайон Энергетики-прим. URA.RU) открыли легендарное профтехучилище имени Томина. Учебное заведение готовило рабочих для лучших предприятий, в том числе — «Курганприбора» и завода по производству медпрепаратов. Об этом агентству рассказал выпускник образовательного учреждения Игорь, который работал мастером на оборонном заводе. Сейчас он уже на пенсии.
«На шестых домах в Кургане строилась двухэтажная школа, но было принято решение передать здание под училище. Городу и стране срочно нужны были квалифицированные рабочие для электротехнической, химической отраслей промышленности, а также строители, крановщики, работники связи», — рассказал выпускник.
В Кургане еще живы люди, которые помнят директора училища Николая Зоммера. Но дольше всех руководителем был Валерий Глебов. Он стоял у руля СПТУ-9 с 1982-го по 2010 год, рассказал Игорь. Он добавил, что через год учреждение оптимизировали.
«О нашем преподавателе Шехтере ходили легенды. Он обладал профессионализмом высочайшего уровня. Его потом забрали из Кургана в Одессу на оборонный завод, где Шехтер трудился главным конструктором», — вспоминает выпускник.
«В 70-х годах учащиеся заработали хорошие деньги на комсомольских субботниках. На эти средства построили памятник Томину перед профтехучилищем», — отметил Игорь. Он добавил, что легендарный директор Курганского машиностроительного завода Александр Богомолов также получил «путевку в жизнь», обучаясь в профтехучилище на шестых домах.
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