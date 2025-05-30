Курганский депутат Романович поделилась подборкой мультиков, где герои из многодетных семей

Романович назвала поучительные мультфильмы
Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович назвала мультфильмы, в которых анимационные персонажи воспитываются в многодетных семьях. Об этом она рассказала своим подписчикам. Получилась подборка от «Барбоскиных» до «Трех котов».
«Раз уж на повестке мультфильмы, где главные персонажи из многодетных семей, поделюсь своей подборкой», — написала Романович в своем telegram-канале. Она перечислила мультики про многодетных зверушек.
Топ мультфильмов от Романович:
- «Белка и Стрелка. Озорная семейка» — история про щенков Дину, Рекса и Бублика, которые родились в семье Белки и Казбека. Дети тоже мечтают полететь в космос;
- «Барбоскины» — главные герои — тоже щенки, но в этой семье их пять. Роза, Лиза, Дружок, Гена и Малыш. Ребята учатся взаимодействовать друг с другом, не теряя своей индивидуальности и любви друг к другу;
- «Три кота» — мультсериал, в котором семья котят — Коржик, Компот и Карамелька с ее фирменным «Я знаю, что надо делать!» — попадают в разные жизненные ситуации. Они выбираются из них благодаря своей дружбе и умению поддержать друг друга;
- «Чик-Чирикино» — мультфильм, где персонажи — пять братьев и сестер из одной семьи. Василиса, Макс, близнецы Боря и Рома, малышка Алина. Несмотря на разброс в возрасте, ребята дружат и поддерживают друг друга в трудных ситуациях;
- «Мешок яблок» — это хоть и не современный мультфильм, но как мимо него пройти. В семье зайцев очень ответственный папа-добытчик, а мама — настоящая хранительница очага.
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