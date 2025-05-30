Алексеев стал участником марафона
Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев 31 мая весело пробежал дистанцию на «Зеленом марафоне» в ЦПКиО. Об этом чиновник рассказал в соцсети.
«Все бегут, и я бегу», — сообщил Алексеев на видео в своем telegram-канале. Он весело рассмеялся, демонстрируя окружающим позитив и бодрость духа.
«Зеленый марафон» в Кургане стал ярким городским мероприятием, где участвуют взрослые и дети. Горожане допускаются к забегу при наличии медсправки.
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