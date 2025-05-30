30 мая 2025

«Все бегут, и я бегу»: курганский вице-губернатор Алексеев пробежал марафон в ЦПКиО. Видео

Вице-губернатор Алексеев пробежал «Зеленый марафон» в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексеев стал участником марафона
Алексеев стал участником марафона Фото:

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев 31 мая весело пробежал дистанцию на «Зеленом марафоне» в ЦПКиО. Об этом чиновник рассказал в соцсети.

«Все бегут, и я бегу», — сообщил Алексеев на видео в своем telegram-канале. Он весело рассмеялся, демонстрируя окружающим позитив и бодрость духа.

«Зеленый марафон» в Кургане стал ярким городским мероприятием, где участвуют взрослые и дети. Горожане допускаются к забегу при наличии медсправки. 

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Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев 31 мая весело пробежал дистанцию на «Зеленом марафоне» в ЦПКиО. Об этом чиновник рассказал в соцсети. «Все бегут, и я бегу», — сообщил Алексеев на видео в своем telegram-канале. Он весело рассмеялся, демонстрируя окружающим позитив и бодрость духа. «Зеленый марафон» в Кургане стал ярким городским мероприятием, где участвуют взрослые и дети. Горожане допускаются к забегу при наличии медсправки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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