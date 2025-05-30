30 мая 2025

Зауральцы зажгли на фестивале «Вкусы Кургана» у озера Ачикуль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки готовили на свежем воздухе
Шашлыки готовили на свежем воздухе Фото:

На берегу озера Ачикуль в Белозерском округе 31 мая люди веселились на фестивале «Вкусы Кургана». Гостей катали на лошадях, в небо запускали воздушные шары, возле палаток продавали шашлыки и различные вкусности. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«Воздушные шары понравились детям. Гостей катали на лошадях, большая очередь выстраивалась, чтобы поплавать на судне. Мастер-класс показал курганцам шеф-повар ресторана „Гости“ Максим Пустуев», — сообщает журналист агентства.

Гости фестиваля лакомились вкусными блюдами, приготовленными на свежем воздухе. Ансамбль «Душегреечка» и другие местные артисты выступили на сцене на берегу озера Ачикуль, передает корреспондент. 

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На берегу озера Ачикуль в Белозерском округе 31 мая люди веселились на фестивале «Вкусы Кургана». Гостей катали на лошадях, в небо запускали воздушные шары, возле палаток продавали шашлыки и различные вкусности. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Воздушные шары понравились детям. Гостей катали на лошадях, большая очередь выстраивалась, чтобы поплавать на судне. Мастер-класс показал курганцам шеф-повар ресторана „Гости“ Максим Пустуев», — сообщает журналист агентства. Гости фестиваля лакомились вкусными блюдами, приготовленными на свежем воздухе. Ансамбль «Душегреечка» и другие местные артисты выступили на сцене на берегу озера Ачикуль, передает корреспондент. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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