«Машина перевернулась и валяется в кювете»: пьяный курганец на Audi зацепил детей на велосипедах

Полиция выясняет причины аварии
В микрорайоне Вороновка в Кургане пьяный водитель на Audi зацепил двух детей на велосипедах и затем слетел в кювет. Об этом сообщили очевидцы. В Госавтоинспекции информацию подтвердили, но уточнили, что обстоятельства ДТП выясняются.
«Пьяный водитель не справился с управлением и зацепил двух девочек на велосипедах. Он слетел в кювет, и машина перевернулась», — рассказали в ГАИ.
Уточняется, что дети не пострадали. Эти данные предварительные, пояснили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!