30 мая 2025

«Машина перевернулась и валяется в кювете»: пьяный курганец на Audi зацепил детей на велосипедах

Пьяный курганец на Audi наехал на детей и слетел в кювет в Вороновке
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет причины аварии
Полиция выясняет причины аварии Фото:

В микрорайоне Вороновка в Кургане пьяный водитель на Audi зацепил двух детей на велосипедах и затем слетел в кювет. Об этом сообщили очевидцы. В Госавтоинспекции информацию подтвердили, но уточнили, что обстоятельства ДТП выясняются.

«Пьяный водитель не справился с управлением и зацепил двух девочек на велосипедах. Он слетел в кювет, и машина перевернулась», — рассказали в ГАИ.

Уточняется, что дети не пострадали. Эти данные предварительные, пояснили в полиции.

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В микрорайоне Вороновка в Кургане пьяный водитель на Audi зацепил двух детей на велосипедах и затем слетел в кювет. Об этом сообщили очевидцы. В Госавтоинспекции информацию подтвердили, но уточнили, что обстоятельства ДТП выясняются. «Пьяный водитель не справился с управлением и зацепил двух девочек на велосипедах. Он слетел в кювет, и машина перевернулась», — рассказали в ГАИ. Уточняется, что дети не пострадали. Эти данные предварительные, пояснили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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