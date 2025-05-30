В Кургане ищут водителей автобусов на зарплату 160 тысяч рублей

Требуются водители автобусов
Водителей автобусов набирают в Кургане. Им обещают зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются водители для перевозки пассажиров на автобусах „КАВЗ“ с автоматической коробкой передач. Зарплата до 160 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что у соискателей вакансии водителя должна быть соответствующая категория в правах и опыт работы. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, отмечается в описании вакансии.
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