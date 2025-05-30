30 мая 2025

В Кургане ищут водителей автобусов на зарплату 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Требуются водители автобусов
Требуются водители автобусов Фото:

Водителей автобусов набирают в Кургане. Им обещают зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются водители для перевозки пассажиров на автобусах „КАВЗ“ с автоматической коробкой передач. Зарплата до 160 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что у соискателей вакансии водителя должна быть соответствующая категория в правах и опыт работы. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, отмечается в описании вакансии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителей автобусов набирают в Кургане. Им обещают зарплату до 160 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении. «Требуются водители для перевозки пассажиров на автобусах „КАВЗ“ с автоматической коробкой передач. Зарплата до 160 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что у соискателей вакансии водителя должна быть соответствующая категория в правах и опыт работы. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, отмечается в описании вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...