30 мая 2025

На оборонном заводе Кургана открыли шикарную столовую, где пекут торты и пироги. Фото

Дизайнеры обновили интерьер в столовой для рабочих Курганмашзавода
© Служба новостей «URA.RU»
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В столовой готовят вкусные блюда
В столовой готовят вкусные блюда Фото:

На литейном производстве, которое является одним из подразделений Курганского машиностроительного завода, открыли столовую после капремонта. Обновлением помещений занимались дизайнеры, здесь провели модернизацию и для заводчан по заказу пекут торты и пироги. Об этом рассказали представители КМЗ.

«Открылась столовая на кузнечно-литейном заводе. Здесь установили новые окна, поменяли электричество и водопровод, приобрели оборудование для кухни и, конечно же, преобразили главный зал, развернув зону раздачи и закупив новые стулья. В столовой можно заказать торты, пироги и другие блюда», — сообщается в паблике АО «Курганмашзавод» во «ВКонтакте».

Ранее на КМЗ обновили кафе. Его любят посещать заводчане, там создана уютная атмосфера для сотрудников.

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На литейном производстве, которое является одним из подразделений Курганского машиностроительного завода, открыли столовую после капремонта. Обновлением помещений занимались дизайнеры, здесь провели модернизацию и для заводчан по заказу пекут торты и пироги. Об этом рассказали представители КМЗ. «Открылась столовая на кузнечно-литейном заводе. Здесь установили новые окна, поменяли электричество и водопровод, приобрели оборудование для кухни и, конечно же, преобразили главный зал, развернув зону раздачи и закупив новые стулья. В столовой можно заказать торты, пироги и другие блюда», — сообщается в паблике АО «Курганмашзавод» во «ВКонтакте». Ранее на КМЗ обновили кафе. Его любят посещать заводчане, там создана уютная атмосфера для сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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