На литейном производстве, которое является одним из подразделений Курганского машиностроительного завода, открыли столовую после капремонта. Обновлением помещений занимались дизайнеры, здесь провели модернизацию и для заводчан по заказу пекут торты и пироги. Об этом рассказали представители КМЗ.
«Открылась столовая на кузнечно-литейном заводе. Здесь установили новые окна, поменяли электричество и водопровод, приобрели оборудование для кухни и, конечно же, преобразили главный зал, развернув зону раздачи и закупив новые стулья. В столовой можно заказать торты, пироги и другие блюда», — сообщается в паблике АО «Курганмашзавод» во «ВКонтакте».
Ранее на КМЗ обновили кафе. Его любят посещать заводчане, там создана уютная атмосфера для сотрудников.
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