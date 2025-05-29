В похоронной компании мэрии Кургана прошли обыски

В Кургане прошли обыски в муниципальном бюджетном учреждении «Бюро коммунальных услуг», которое оказывает горожанам ритуальные услуги. Изъята документация, силовики ищут следы коррупционных нарушений, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации города.
«В МБУ „Бюро коммунальных услуг“ Кургана прошли обыски с участием силовиков в масках. Изъяли документы. Есть подозрение на коррупционные нарушения. Директора предприятия — Алексея Глебова забрали с собой на допрос. По некоторым данным, сотрудникам полиции поступила информация о якобы захоронениях на закрытых кладбищах», — рассказал источник. Другой источник из правоохранительных органов подтвердил, что работой в отношении МБУ занимаются сотрудники полиции.
URA.RU связалось с директором МБУ «БКУ» Алексеем Глебовым, он в настоящее время находится на рабочем месте. Однако он попросит за комментарием обратиться в пресс-службу администрации города Кургана. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области, а также в администрацию города, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о проблемах в похоронном бизнесе Курганской области. В Кургане прокуратура потребовала закрыть магазин-бюро, который был расположен на первом этаже многоквартирного дома, что нарушает требования СанПин и строительных норм. Однако в городе работают еще несколько организаций ритуальных услуг, офисы которых находятся в жилых домах.
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