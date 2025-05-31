Два губернатора и Якушев приехали на бои в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге проходит турнир по смешанным единоборствам RCC 22
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Билеты на турнир разлетелись моментально
Билеты на турнир разлетелись моментально Фото:

На ММА-турнир RCC 22, который проходит в этим минуты на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, приехали губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, его предшественник на посту уральского полпреда президента РФ Артем Жога и основатель РМК Игорь Алтушкин. Фото опубликовала пресс-служба окружных властей. Врио свердловского губернатора Дениса Паслера на кадрах нет. 

Хедлайнерами боев станут Александр «Шторм» Шлеменко (Омск) и Владислав «Белаз» Ковалев. Ранее битвы под эгидой RCC традиционно проходили в КРК «Уралец» и в Академии единоборств РМК, «УГМК-Арена» принимает бои впервые. На трибунах около 12 тысяч человек, все места были проданы за неделю до мероприятия.

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На ММА-турнир RCC 22, который проходит в этим минуты на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, приехали губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, его предшественник на посту уральского полпреда президента РФ Артем Жога и основатель РМК Игорь Алтушкин. Фото опубликовала пресс-служба окружных властей. Врио свердловского губернатора Дениса Паслера на кадрах нет.  Хедлайнерами боев станут Александр «Шторм» Шлеменко (Омск) и Владислав «Белаз» Ковалев. Ранее битвы под эгидой RCC традиционно проходили в КРК « Уралец» и в Академии единоборств РМК , «УГМК-Арена» принимает бои впервые. На трибунах около 12 тысяч человек, все места были проданы за неделю до мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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