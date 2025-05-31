От «казармы» до кибербуллинга: топ-5 проблем, мешающих курганским детям быть счастливыми

1 июня, в День защиты детей, курганцы вместе со всей страной обращают внимание на самые острые проблемы, с которыми сталкиваются дети. URA.RU выяснило, какие вызовы волнуют родителей, учителей и самих детей, и что необходимо сделать взрослым, чтобы обеспечить безопасность и благополучие подрастающего поколения. В нашем материале — топ-5 главных проблем по версии родительского комитета, педагогов и школьников, а также возможные пути их решения.
Версия родкомитета
Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов считает, что самая страшная проблема для курганских детей и общества в целом — социальное сиротство. Леонов не только обозначил свой топ, но и наметил пути решения.
1. Социальное сиротство. «Большое количество детей, фактически оставленных без родительского ухода при живых маме и папе. Государство концентрируется на быстром изъятии, а не на спасении семьи. Семью нельзя заменить даже лучшим интернатом — задача государства — отремонтировать „живой дом“, а не строить „казарму детства“, — считает Леонов.
Решение: переход от логики «отобрать ребенка» к логике «излечить семью»; ранний патронат и супервизия социальных служб; обязательные программы коррекции и лечения (от зависимости до психотерапии) для неблагополучных родителей; жесткий контроль выполнения предписаний под угрозой реального, а не декларативного лишения прав.
2. Перегруженность детей в школе. Российский школьник проводит за учебой и «домашкой» до 55 часов в неделю — это мировой антирекорд. Бесконечные контрольные, размытые критерии оценивания, гонка за олимпиадами и тестовыми баллами истощают ресурс ребенка и воруют время настоящего детства.
Решение: четкая «санитарная» норма на объем ДЗ — и реальный контроль ее соблюдения; переход к критериальному оцениванию: ребенок понимает — «что освоил, чему научился», а не «схватил ли пятерку». Необходим также пересмотр учебных программ: меньше «энциклопедии», больше навыков и проектов.
3. Безопасность оффлайн и онлайн. Оффлайн: плохое освещение улиц, нехватка тротуаров и камер на маршруте «дом — школа», рост дорожного травматизма. Онлайн: кибербуллинг, «группы смерти», мошенники и токсичный контент доступны в один клик.
Решение: «Безопасный маршрут» — инфраструктура + общественные инспекторы + трекинг школьных автобусов. Единые федеральные стандарты фильтрации трафика в школах и публичных Wi-Fi. Обязательный курс цифровой гигиены (для детей и родителей) с практикой «узнал — попробовал — закрепил».
4. Психическое благополучие, травля, цифровая зависимость. Каждый третий подросток сталкивается с буллингом; каждый пятый — с признаками зависимого поведения в сетевых играх или соцсетях. Психологи в школах формально есть, но часто перегружены или выполняют бумажную работу.
Решение: Школьный психолог — не единица «для галочки», а полноценный участник педколлектива с ограничением нагрузки до 400 учеников и постоянной супервизией. Обучение медиации: умение детей и взрослых гасить конфликт «в зародыше». Четкие «цифровые берега» дома и в школе — договор о времени в сети + семейные «цифро-каникулы».
5. Социально-экономическое давление и неравенство. Разрыв «богатый–бедный» ощущается уже в начальной школе: брендовый смартфон или поездка на экскурсию делят класс по невидимой черте. Для части семей даже базовый набор кружков выходит за предел бюджета.
Решение: «Социальный кошелек» ребенка — единая карта-абонемент на бесплатные секции, музеи и онлайн-курсы для семей с низким доходом. Школьный фонд равных возможностей: экскурсии, сборы и олимпиадные взносы оплачиваются централизованно, а не за счет «скинулись родкомитетом». Поддержка местного малого бизнеса, готового брать подростков на оплачиваемую практику — шанс заработать и почувствовать ценность труда.
Защита прав ребенка — это не только «спасать в экстриме», но и «создавать среду», где семья поддержана, школа разумна, улица и интернет безопасны, а жизнь не делится на «богатых» и «бедных», уверен общественник.
Версия учителей
Курганские учителя на первое место поставили гаджетозависимость детей и негативное влияние Интернета. «2. Пресыщенность. 3. Возросшая агрессия в детской среде. 4. Вседозволенность. Когда у деток много прав, много возможностей, но нет четких границ дозволенного, нет четких обязанностей. Сначала „ониЖеДети“, а потом в 18 лет на них сваливается груз всего, в том числе и обязанностей. И они ломаются. 5. Сложности вербального общения», — считают учителя.
Версия детей
Дошкольница Варя в топ включила нехватку времени, чтобы наиграться в течение дня. «Взрослые говорят резкие обидные слова, кричат, когда мы опаздываем, в садике воспитатели делают замечания. А некоторые дети очень чувствительные, не обижайте детей! Бывает скучно на занятиях, когда знаешь урок. Еще проблема — плохое поведение детей дома, но это больше проблема родителей», — говорит она.
На основе ответов курганских подростков URA.RU получился такой топ-5 проблем:
- Психическое и эмоциональное здоровье: Эта проблема является наиболее часто упоминаемой и включает в себя стресс, тревожность, депрессию, проблемы с самооценкой и выгорание из-за учебы.
- Учеба и давление в школе: Проблемы с концентрацией, лень, стресс из-за школьных требований, экзаменов и давления сверстников.
- Отношения с родителями и сверстниками: Конфликты с родителями, сложности в общении и зависимость от мнения окружающих.
- Социальные сети и самооценка: Влияние социальных сетей на самооценку, кибербуллинг, зависимость от гаджетов.
- Будущее и принятие решений: Страх за свое будущее, выбор будущей профессии и адаптация к изменениям.
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