Главврач курганского кардиодиспансера назвал три напитка, которые опасно пить в жару

В жару курганцы стараются много пить, но не все делают выбор в пользу напитков, безопасных для здоровья. От каких лучше отказаться, чтобы не оказаться на больничной койке с приступом тахикардии, рассказал главный врач Курганского областного кардиологического диспансера Вадим Мелешенко.
«В жару необходимо соблюдать водный режим. Естественно, должно быть обильное питье: вода, настои трав, морсы, квасы. Но никак не сладкие газировки, не алкоголь и не кофе, которым многие увлекаются — в жару он вызывает повышенную нагрузку на сердце, способствует развитию аритмии», — пояснил Мелешенко.
Он также отметил, что многие в жару устремляются на дачи, чтобы полоть грядки, забывая взять с собой назначенные врачом лекарства, что также чревато. Прополкой следует заниматься не на солнцепеке, а ранним утром или ближе к вечеру, когда сильная жара спадет. Кроме того, некоторые любят истопить баню, что также дает нагрузку на сердце. А если после этого человек еще и употребил алкоголь, то ночью часто поступают вызовы скорой помощи. И, как констатирует Мелешенко, не всегда, к сожалению, людей удается спасти.
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