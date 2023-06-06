Участок М-5 закроют из-за буровзрывных работ
Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 8 июня перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал».
«Закрывается движение на участке М-5 с 1565 км по 1576 км в Ашинском районе. Причина — буровзрывные работы на участке реконструкции», — сообщили в Упдоре.
Дорогу перекроют 8 июня с 10:00 до 13:00. Объездом Аша-Миньяр-Сим можно воспользоваться только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен.
Участок с 1565 км по 1576 км будет закрыт с 10:00 до 13:00 8 июня
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