06 июня 2023

Участок трассы М-5 в Челябинской области закроют из-за взрывов. Карта

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Участок М-5 закроют из-за буровзрывных работ Фото:

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 8 июня перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал».

«Закрывается движение на участке М-5 с 1565 км по 1576 км в Ашинском районе. Причина — буровзрывные работы на участке реконструкции», — сообщили в Упдоре.

Дорогу перекроют 8 июня с 10:00 до 13:00. Объездом Аша-Миньяр-Сим можно воспользоваться только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен.

Участок с 1565 км по 1576 км будет закрыт с 10:00 до 13:00 8 июня
Участок с 1565 км по 1576 км будет закрыт с 10:00 до 13:00 8 июня

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Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 8 июня перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «Закрывается движение на участке М-5 с 1565 км по 1576 км в Ашинском районе. Причина — буровзрывные работы на участке реконструкции», — сообщили в Упдоре. Дорогу перекроют 8 июня с 10:00 до 13:00. Объездом Аша-Миньяр-Сим можно воспользоваться только на легковом транспорте. Большегрузам и автобусам на время работ проезд запрещен.
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