После Дня города в Перми горожане повредили машины ГИБДД

В ночь на 13 июня, после праздничного фейерверка, два пермяка устроили конфликт с полицейскими. В результате потасовки один из сотрудников ГИБДД получил удар ногой, также вмятины от ударов остались на двух патрульных автомобилях, рассказали в полиции. Все началось с замечания сотрудника полиции пешеходу, который переходил дорогу на красный свет светофора.
«На замечание мужчина отреагировал агрессивно, начал хватать за форменное обмундирование сотрудника полиции. В ходе задержания гражданин ударил ногой госавтоинспектора. В это же время пробегавший мимо пешеход пнул по двум служебным автомобилям, в результате чего на них образовались вмятины», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю издание «Новый компаньон».
Оба нарушителя задержаны, на них составили протоколы. Материалы направлены в СК.
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