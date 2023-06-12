12 июня 2023

После Дня города в Перми горожане повредили машины ГИБДД

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Парад Победы. Пермь, перекрытие движения, экипаж дпс, экипаж гибдд
Днем все было спокойно, а ночью полиции пришлось поработать Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В ночь на 13 июня, после праздничного фейерверка, два пермяка устроили конфликт с полицейскими. В результате потасовки один из сотрудников ГИБДД получил удар ногой, также вмятины от ударов остались на двух патрульных автомобилях, рассказали в полиции. Все началось с замечания сотрудника полиции пешеходу, который переходил дорогу на красный свет светофора.

«На замечание мужчина отреагировал агрессивно, начал хватать за форменное обмундирование сотрудника полиции. В ходе задержания гражданин ударил ногой госавтоинспектора. В это же время пробегавший мимо пешеход пнул по двум служебным автомобилям, в результате чего на них образовались вмятины», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю издание «Новый компаньон».

Оба нарушителя задержаны, на них составили протоколы. Материалы направлены в СК.

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В ночь на 13 июня, после праздничного фейерверка, два пермяка устроили конфликт с полицейскими. В результате потасовки один из сотрудников ГИБДД получил удар ногой, также вмятины от ударов остались на двух патрульных автомобилях, рассказали в полиции. Все началось с замечания сотрудника полиции пешеходу, который переходил дорогу на красный свет светофора. «На замечание мужчина отреагировал агрессивно, начал хватать за форменное обмундирование сотрудника полиции. В ходе задержания гражданин ударил ногой госавтоинспектора. В это же время пробегавший мимо пешеход пнул по двум служебным автомобилям, в результате чего на них образовались вмятины», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю издание «Новый компаньон». Оба нарушителя задержаны, на них составили протоколы. Материалы направлены в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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