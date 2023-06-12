Пермяк засудил дорожную компанию за выбоину на дороге

13 июня 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Из-за ямы пермяку пришлось менять все колеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми отсудил у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги, 30 тысяч рублей за яму на трассе. Пермяк не смог избежать попадания колеса в яму, из-за чего авто получило повреждения, сообщается в решении на сайте Ленинского городского суда. «Суд решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания „Зеленый город“ в пользу истца убытки в размере 33 555 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 206,65 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать более 70 тысяч рублей. Как пояснил пермяк, ДТП произошло на подъезде к Перми из Краснокамска. Истец ехал по трассе на своем авто в темное время суток. Он совершал обгон с разрешенной скоростью, когда попал правым передним колесом в выбоину на трассе. Яма была расположена на середине дороги. В результате были сильно повреждены диск и колесо, появилась вибрация руля при движении. Иск был направлен к ФКУ «Управлению федеральных автодорог «Прикамье», но в итоге ответственным остался субподрядчик, который должен был выполнять работы на трассе.

Житель Перми отсудил у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги, 30 тысяч рублей за яму на трассе. Пермяк не смог избежать попадания колеса в яму, из-за чего авто получило повреждения, сообщается в решении на сайте Ленинского городского суда. «Суд решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная компания „Зеленый город“ в пользу истца убытки в размере 33 555 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 206,65 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать более 70 тысяч рублей. Как пояснил пермяк, ДТП произошло на подъезде к Перми из Краснокамска. Истец ехал по трассе на своем авто в темное время суток. Он совершал обгон с разрешенной скоростью, когда попал правым передним колесом в выбоину на трассе. Яма была расположена на середине дороги. В результате были сильно повреждены диск и колесо, появилась вибрация руля при движении. Иск был направлен к ФКУ «Управлению федеральных автодорог «Прикамье», но в итоге ответственным остался субподрядчик, который должен был выполнять работы на трассе.