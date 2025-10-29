Логотип РИА URA.RU
В Совфеде наглядно показали, как бесполезно перемирие в СВО, диктуемое Трампом

Пушков: провальная сделка Трампа по Газе стала важным примером для понимания СВО
29 октября 2025 в 06:33
Пушков заявил, что Трампу нужен лишь эффектный жест

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Перемирие в специальной военной операции между Россией и Украиной, навязанное по инициативе Дональда Трампа, не принесет устойчивого результата. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков, ссылаясь на опыт ближневосточных соглашений по Газе, в которых участвовал бывший президент США.

«Трамп фактически подписал соглашение о Газе, собравшееся в Египте с лидерами многих стран. Но „сделка века“, как предсказывали многие, долго не держалась. Возможно, в Белом доме забыли, что сделки надо не только эффектно подписать, но и сделать так, чтобы стороны их соблюдали. Трампу нужен эффектный жест, Европе — продолжение войны. России — прочное урегулирование», — отметил Пушков в своем telegram-канале.

Он также подчеркнул, что устойчивое прекращение конфликта возможно лишь при условии создания основ для длительного мира, который учитывает интересы всех сторон. В противном случае любые соглашения рискуют быть сорванными.

Ранее стратегия Дональда Трампа по быстрой стабилизации ситуации на Украине уже подвергалась критике из-за неудачных попыток урегулирования как украинского, так и ближневосточного конфликтов. Эксперты и СМИ отмечают, что без устранения первопричин конфликтов и учета позиций всех сторон любые перемирия остаются нестабильными, а переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически заморожен.

