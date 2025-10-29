Аномальное тепло придет в Пермский край
Минимальная ночная температура ожидается самой высокой с начала октября
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В среду, 29 октября, в Пермском крае ожидаются теплые для этого времени года погодные условия: температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7–9 градусов. Такое значительное отклонение станет первым с 23 сентября, сообщает ГИС-центра ПГНИУ.
«Погода ожидается теплее климатической нормы на 7-9 градусов. Такое отклонение будет наблюдаться впервые с 23 сентября. В центральной и южной части Пермского края, включая Пермь, ожидается дневной прогрев до +9...+11 градусов на фоне облачной погоды с прояснениями и небольших дождей в отдельных районах», — сообщает telegram-канал центра.
Отмечается, что высокая для октября температура сохранится не только днем, но и в ночные часы. Прогнозируется, что минимальные ночные температуры в ближайшие двое суток станут самыми высокими с начала месяца: в большинстве районов края ночью на среду и четверг температура не опустится ниже +5...+7 градусов. Исключение составит западная часть региона, где ночью в четверг ожидается до +2 градусов.
