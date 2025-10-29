Аномальное тепло придет в Пермский край

Минимальная ночная температура ожидается самой высокой с начала октября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В среду, 29 октября, в Пермском крае ожидаются теплые для этого времени года погодные условия: температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7–9 градусов. Такое значительное отклонение станет первым с 23 сентября, сообщает ГИС-центра ПГНИУ.

«Погода ожидается теплее климатической нормы на 7-9 градусов. Такое отклонение будет наблюдаться впервые с 23 сентября. В центральной и южной части Пермского края, включая Пермь, ожидается дневной прогрев до +9...+11 градусов на фоне облачной погоды с прояснениями и небольших дождей в отдельных районах», — сообщает telegram-канал центра.