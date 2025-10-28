Ледовую арену сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новую ледовую арену в Перми оснастят фасадной подсветкой из двух тысяч световых панелей, оформленных в виде лепестков. На объекте завершается строительство каркаса первого этажа, продолжаются работы на втором и третьем уровнях. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Современные световые панели будут украшать нашу многофункциональную арену. Посмотрел вариант технологии подсветки, пока остановились на нем. Всего таких „лепестков“ будет порядка двух тысяч», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Отмечается, что на цокольном и первом этажах здания строители приступили к выкладке кирпичных перегородок, а подрядчик смонтировал первые железобетонные элементы зрительских трибун. Ранее на строительную площадку был доставлен 500-тонный кран для монтажа металлоконструкций кровли — для них уже подготовлены временные опоры.

Продолжение после рекламы