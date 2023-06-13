Силуанов: средства от сверхприбыли предприятий будут направлены семьям с детьми

Средства, полученные от единовременного взноса компаний в бюджет за сверхприбыль, будут направлены на адресную поддержку семей с детьми, которые нуждаются в помощи. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.
«Средства от выплаты компаниями налога на сверхприбыль будут направлены на поддержку нуждающихся семей», — передает слова Силуанова ТАСС. Он добавил, что помощь будет адресной.
С 2023 года в России введен новый тип налогообложения — налог на сверхприбыль (windfall tax). Этот налог будет представлять собой единовременный сбор с крупных и средних компаний, которые получили в 2021 и 2022 годах заметно более высокую прибыль, чем обычно.
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