Силуанов: средства от сверхприбыли предприятий будут направлены семьям с детьми

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Средства будут направлены на адресную поддержку семьям с детьми, заявил Антон Силуанов Фото:

Средства, полученные от единовременного взноса компаний в бюджет за сверхприбыль, будут направлены на адресную поддержку семей с детьми, которые нуждаются в помощи. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

«Средства от выплаты компаниями налога на сверхприбыль будут направлены на поддержку нуждающихся семей», — передает слова Силуанова ТАСС. Он добавил, что помощь будет адресной.

С 2023 года в России введен новый тип налогообложения — налог на сверхприбыль (windfall tax). Этот налог будет представлять собой единовременный сбор с крупных и средних компаний, которые получили в 2021 и 2022 годах заметно более высокую прибыль, чем обычно.

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Средства, полученные от единовременного взноса компаний в бюджет за сверхприбыль, будут направлены на адресную поддержку семей с детьми, которые нуждаются в помощи. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительства. «Средства от выплаты компаниями налога на сверхприбыль будут направлены на поддержку нуждающихся семей», — передает слова Силуанова ТАСС. Он добавил, что помощь будет адресной. С 2023 года в России введен новый тип налогообложения — налог на сверхприбыль (windfall tax). Этот налог будет представлять собой единовременный сбор с крупных и средних компаний, которые получили в 2021 и 2022 годах заметно более высокую прибыль, чем обычно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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