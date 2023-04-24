Повышение налога для работающих удаленно: что это значит

Минфин: поправки о ставке НДФЛ 30% для уехавших не коснутся работающих по трудовому договору

24 апреля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Законопроект вступит в силу 1 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Налог в 30% на доходы физлиц (НДФЛ) из России, которые уехали за границу, не коснется работающих по трудовому договору. Об этом сообщили в Минфине. URA.RU собрало разъяснения ведомства о новых правилах, которые вступят в силу с 1 января 2024 года и коснутся тех уехавших из России, кто для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране технические средства Данные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Об этом уточнили в Минфине.

Налоговым резидентом считает физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев. Дни обязательно должны идти подряд.

В настоящее время НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода за целый год превышает пять миллионов рублей. Оставшиеся доходы физических лиц-нерезидентов облагаются ставкой в 30%.

Законопроект об обновленном НДФЛ до 30% Минфин составил прошлым летом. Осенью министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что власти склоняются к отказу от повышения налога, а в сентябре в министерстве не исключали факт снижения налога для сотрудников из России, которые работают из-за рубежа.

Если сотрудник скроет от компании, что работает из-за границы, то существует риск начисления штрафа за неполное удержание налога в случае выявления подобной ситуации. Об этом говорил руководитель направления претензионной и судебной работы DSL service Сергей Кузнецов. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. В Кремле воздержались от оценок законопроекта, отметив, что в настоящее время идет рабочий процесс на экспертном мнении.

Налог в 30% на доходы физлиц (НДФЛ) из России, которые уехали за границу, не коснется работающих по трудовому договору. Об этом сообщили в Минфине. URA.RU собрало разъяснения ведомства о новых правилах, которые вступят в силу с 1 января 2024 года и коснутся тех уехавших из России, кто для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране технические средства Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. В Кремле воздержались от оценок законопроекта, отметив, что в настоящее время идет рабочий процесс на экспертном мнении.