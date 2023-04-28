Силуанов сохранил размер взносов бизнеса в бюджет России

Минфин не будет менять фиксированные взносы компаний в российский бюджет. Согласно законопроекту, компании будут обязаны выплатить взнос в 5% от прибыли в бюджет в 2023 году, а в 2024 — 10%. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построен таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — заявил Антон Силуанов, комментируя взносы для компаний в российский бюджет. Его слова приводит РБК. Такие цифры озвучивали в Минфине 17 апреля.
Также Силуанов отметил, что законопроект направлен в профильное ведомство и в Российский союз промышленников и предпринимателей. После этого закон будет обсуждаться в правительстве.
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