По улицам Ноябрьска бродит стая собак, которая пугает жителей города. Фото

14 июня 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

По улицам Ноябрьска разгуливают восемь собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) по улице Советская возле дома №8 бродит стая собак. Об этом жители района пожаловались в социальных сетях. «По адресу Советская, 104 разгуливают восемь собак. И жалко их, и страшно. Это не нормально. Так быть не должно!» — пишут жители города в группе «НеТипичные Родители Ноябрьска». В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что стая бродячих собак оккупировала детский парк в Ноябрьске (ЯНАО). На кадрах видно, что семь особей перегородили проход по тропинке. По словам местных жителей, эти животные давно присмотрели себе парк в качестве места жилья. Фото: «НеТипичные Родители Ноябрьска»

В Ноябрьске (ЯНАО) по улице Советская возле дома №8 бродит стая собак. Об этом жители района пожаловались в социальных сетях. «По адресу Советская, 104 разгуливают восемь собак. И жалко их, и страшно. Это не нормально. Так быть не должно!» — пишут жители города в группе «НеТипичные Родители Ноябрьска». В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что стая бродячих собак оккупировала детский парк в Ноябрьске (ЯНАО). На кадрах видно, что семь особей перегородили проход по тропинке. По словам местных жителей, эти животные давно присмотрели себе парк в качестве места жилья.