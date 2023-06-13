В Ноябрьске (ЯНАО) по улице Советская возле дома №8 бродит стая собак. Об этом жители района пожаловались в социальных сетях.
«По адресу Советская, 104 разгуливают восемь собак. И жалко их, и страшно. Это не нормально. Так быть не должно!» — пишут жители города в группе «НеТипичные Родители Ноябрьска».
В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что стая бродячих собак оккупировала детский парк в Ноябрьске (ЯНАО). На кадрах видно, что семь особей перегородили проход по тропинке. По словам местных жителей, эти животные давно присмотрели себе парк в качестве места жилья.
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