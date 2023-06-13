13 июня 2023
12 июня 2023

По улицам Ноябрьска бродит стая собак, которая пугает жителей города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Салды, собака, стая собак, бродячие животные
По улицам Ноябрьска разгуливают восемь собак Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) по улице Советская возле дома №8 бродит стая собак. Об этом жители района пожаловались в социальных сетях.

«По адресу Советская, 104 разгуливают восемь собак. И жалко их, и страшно. Это не нормально. Так быть не должно!» — пишут жители города в группе «НеТипичные Родители Ноябрьска».

В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что стая бродячих собак оккупировала детский парк в Ноябрьске (ЯНАО). На кадрах видно, что семь особей перегородили проход по тропинке. По словам местных жителей, эти животные давно присмотрели себе парк в качестве места жилья.

Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) по улице Советская возле дома №8 бродит стая собак. Об этом жители района пожаловались в социальных сетях. «По адресу Советская, 104 разгуливают восемь собак. И жалко их, и страшно. Это не нормально. Так быть не должно!» — пишут жители города в группе «НеТипичные Родители Ноябрьска». В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что стая бродячих собак оккупировала детский парк в Ноябрьске (ЯНАО). На кадрах видно, что семь особей перегородили проход по тропинке. По словам местных жителей, эти животные давно присмотрели себе парк в качестве места жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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