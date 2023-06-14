МЧС раскрыло подробности со взрывом газа в многоквартирном доме в Пермском крае. Фото

МЧС: после хлопка газа загорелась квартира дома в Пермском крае

15 июня 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли двух человек при помощи автолестницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хлопок газа в многоквартирном доме по улице Лоскутова в Красновишерске (Пермский край) привел к пожару. К месту происшествия были направлены 12 человек личного состава и пять единиц техники, пояснили в пресс-службе МЧС. «Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже дома <…> поступило 14 июня в 22:10. Было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей. <…> В результате происшествия имеется травмированный», — указано в ведомственном telegram-канале. После происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей. Еще двух жителей дома с четвертого этажа пожарным удалось спасти при помощи автолестницы. Возгорание было ликвидировано в 22:20. Его площадь составила 50 квадратных метров. В марте пермякам раскрыли точное количество ЧП со взрывами газа в жилых домах. В период с 2017 по 2023 годы на территории Пермского края было зафиксировано три происшествия. Хлопок бытового газа в доме привел к возгоранию Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю Двух человек спасли пожарные Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Хлопок газа в многоквартирном доме по улице Лоскутова в Красновишерске (Пермский край) привел к пожару. К месту происшествия были направлены 12 человек личного состава и пять единиц техники, пояснили в пресс-службе МЧС. «Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже дома <…> поступило 14 июня в 22:10. Было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей. <…> В результате происшествия имеется травмированный», — указано в ведомственном telegram-канале. После происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей. Еще двух жителей дома с четвертого этажа пожарным удалось спасти при помощи автолестницы. Возгорание было ликвидировано в 22:20. Его площадь составила 50 квадратных метров. В марте пермякам раскрыли точное количество ЧП со взрывами газа в жилых домах. В период с 2017 по 2023 годы на территории Пермского края было зафиксировано три происшествия.