14 июня 2023

МЧС раскрыло подробности со взрывом газа в многоквартирном доме в Пермском крае. Фото

МЧС: после хлопка газа загорелась квартира дома в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожарные спасли двух человек при помощи автолестницы Фото:

Хлопок газа в многоквартирном доме по улице Лоскутова в Красновишерске (Пермский край) привел к пожару. К месту происшествия были направлены 12 человек личного состава и пять единиц техники, пояснили в пресс-службе МЧС.

«Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже дома <…> поступило 14 июня в 22:10. Было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей. <…> В результате происшествия имеется травмированный», — указано в ведомственном telegram-канале.

После происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей. Еще двух жителей дома с четвертого этажа пожарным удалось спасти при помощи автолестницы. Возгорание было ликвидировано в 22:20. Его площадь составила 50 квадратных метров.

В марте пермякам раскрыли точное количество ЧП со взрывами газа в жилых домах. В период с 2017 по 2023 годы на территории Пермского края было зафиксировано три происшествия.

Хлопок бытового газа в доме привел к возгоранию
Хлопок бытового газа в доме привел к возгоранию
Фото:
Двух человек спасли пожарные
Двух человек спасли пожарные
Фото:

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Хлопок газа в многоквартирном доме по улице Лоскутова в Красновишерске (Пермский край) привел к пожару. К месту происшествия были направлены 12 человек личного состава и пять единиц техники, пояснили в пресс-службе МЧС. «Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже дома <…> поступило 14 июня в 22:10. Было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей. <…> В результате происшествия имеется травмированный», — указано в ведомственном telegram-канале. После происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей. Еще двух жителей дома с четвертого этажа пожарным удалось спасти при помощи автолестницы. Возгорание было ликвидировано в 22:20. Его площадь составила 50 квадратных метров. В марте пермякам раскрыли точное количество ЧП со взрывами газа в жилых домах. В период с 2017 по 2023 годы на территории Пермского края было зафиксировано три происшествия.
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