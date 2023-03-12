Пермякам раскрыли точное количество ЧП со взрывами газа в жилых домах

РИАН: в Пермском крае произошло три взрыва газа в многоквартирных домах в 2017—2023 годах

13 марта 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

С 2017 по 2023 годы в Прикамье было три взрыва газа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В период с 2017 по 2023 годы на территории Прикамья зафиксировали три взрыва газа в многоквартирных домах. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости, которое было проведено по сообщениям экстренных служб и Следкома РФ. «Пермский край — три происшествия», — указано на сайте агентства. В сообщении сказано, что учитывались только взрывы сетевого газа и баллонов бытового назначения. Всего в стране в отчетный период зафиксировали 181 взрыв газа в квартирах. По данным СМИ, чаще остальных страдали подмосковные пятиэтажки — зарегистрировано 19 происшествий. На втором месте расположилась Нижегородская область. Там произошло 12 взрывов. На третьем месте с семью ЧП оказались Свердловская и Ростовская области. О том, что прикамские спасатели отработали действия при взрыве газа с последующим обрушением дома, URA.RU писало в феврале. Сценарий тренировки был схож с реальными ситуациями, которые произошли за последние месяцы в нескольких регионах РФ.

В период с 2017 по 2023 годы на территории Прикамья зафиксировали три взрыва газа в многоквартирных домах. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости, которое было проведено по сообщениям экстренных служб и Следкома РФ. «Пермский край — три происшествия», — указано на сайте агентства. В сообщении сказано, что учитывались только взрывы сетевого газа и баллонов бытового назначения. Всего в стране в отчетный период зафиксировали 181 взрыв газа в квартирах. По данным СМИ, чаще остальных страдали подмосковные пятиэтажки — зарегистрировано 19 происшествий. На втором месте расположилась Нижегородская область. Там произошло 12 взрывов. На третьем месте с семью ЧП оказались Свердловская и Ростовская области. О том, что прикамские спасатели отработали действия при взрыве газа с последующим обрушением дома, URA.RU писало в феврале. Сценарий тренировки был схож с реальными ситуациями, которые произошли за последние месяцы в нескольких регионах РФ.